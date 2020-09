Osudové ženy Jiřího Menzela: Které zásadně ovlivnily jeho život?

Ve věku 82 let odešel oscarový režisér Jiří Menzel, který natočil téměř třicet filmů včetně kultovních snímků jako Vesničko má, středisková, Postřižiny, Slavnosti sněženek nebo Na samotě u lesa. Za film Ostře sledované vlaky získal v roce 1968 Oscara. Oženil se až v pokročilém věku, přesto i předtím vstupovaly ženy do jeho života. Které ho osudově ovlivnily?

Sestra Jakožto zatvrzelý starý mládenec žil Jiří Menzel dlouhá léta bez partnerky, svoji domácnost ale přesto sdílel s ženou. Byla jí jeho sestra, se kterou bydlel v jednom bytě ještě v době, kdy se dal dohromady se svojí současnou manželkou. Uspořádání domácnosti ale bylo poněkud zvláštní. Jiří Menzel měl v bytě totiž speciální soukromý vchod určený pro dámské návštěvy. V pokoji navíc neměl žádné židle, byla tam pouze postel, a to z praktického důvodu. „Když se návštěva chtěla podívat na Hradčany, musela do postele, myslím tím dámskou návštěvu. Pak už to šlo snadno,“ uvedl režisér. Ženské tělo po porodu: Reálné ženy z Česka se nafotily i se striemi a faldíky 18 1 Média (tedy i náš web) masírují běžné ženy dokonalými postavami…

Manželka O čtyřicet let mladší Olga Kelymanová byla první a zároveň poslední ženou, které se podařilo oscarového režiséra takzvaně dostat do chomoutu. Přitom při jejich seznámení mezi nimi velké sympatie nebyly. Olga v té době byla studentkou Vyšší odborné školy publicistiky a s Menzelem se setkala za účelem rozhovoru. Režisér ale nebyl v dobré náladě, což budoucí novinářku zklamalo a nenechala si to pro sebe. „Po rozhovoru jsem mu řekla, že mám ráda jeho filmy, načež on úplně roztál, protože je ješitný jako každý chlap. Vzápětí jsem dodala, že jsem ale strašně zklamaná, jak je protivný,“ říká Olga. Menzela svou upřímností zaskočila a nakonec ji pozval do divadla i k sobě domů. Od té doby byli spolu. Několik let museli snášet poznámky na svůj velký věkový rozdíl, až se rozhodli učinit všem řečem přítrž a během cesty po Asii se v Bangkoku vzali. Jelikož ale bylo jasné, že Olga si jednou bude přát děti, které Menzel mít nechtěl, dohodli se, že až ten čas přijde, jejich cesty se rozdělí. A tak se také stalo. Olga si první dceru pořídila s Menzelovým kolegou režisérem Jaroslavem Brabcem, se kterým také dva roky žila, než se opět vrátila k Menzelovi. O otci druhé dcery se dodnes spekuluje. Olga Menzelová: Moje prohřešky? Mám ráda samotné máslo nebo tučné maso 4 Producentka a manželka režiséra Jiřího Menzela je krásná štíhlá žena.…

Dcera Anna Karolína V roce 2008 se Olga Menzelová dala dohromady s režisérem Jaroslavem Brabcem, v té době ještě manželem herečky Veroniky Freimanové. Brabec Olze řekl, že by s ní rád měl dítě, což stačilo k tomu, aby Menzelová opustila svého manžela a začala žít s jeho kolegou. Za necelý rok se jim narodila dcera Anna Karolína, kterou ale Menzel považoval v podstatě za svoji dceru. Vycházel dobře i s jejím otcem Jaroslavem Brabcem. "Zůstali jsme jako kamarádi. Nebylo to pro mě jednoduché, ale potom se stalo, že Andulka patří nám všem. Jejímu biologickému otci, matce a i já na ni mám trošku právo. Takže to šťastně dopadlo. Holka je zdravá a naším společným zájmem je, aby měla šťastné dětství a mládí bez postrkávání,“ uvedl Menzel v rozhovoru pro Českou televizi. Buržoazní dcerka Eva Olmerová: Odmrštila Tučného, přednost dala flámům 15 Byla třikrát vdaná a strávila dva roky ve vězení, odkud si přinesla…