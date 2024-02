Osvěžení ze spíže: Jakou pleťovou masku použít, když je vám 30, 40 nebo 50+?

25+

V chladných měsících mnohé z nás péči o pokožku zanedbávají. Přechody z tepla do zimy nebo suchá kůže s ní dělají své. Kromě hydratace a výživného krému byste jí měla dopřát pleťovou masku. Umí zázraky, a když ji použijete jednou až dvakrát týdně, pleť vám poděkuje. Jaké masky můžete jednoduše vytvořit doma? Vaším hlavním pleťovým parťákem bude avokádo, které pleť dokonale vyhladí.

POTŘEBUJETE:

1⁄2 avokáda

1 lžíci mletých

ovesných vloček

JAK NA TO: Půlku avokáda rozmixujte s vločkami a naneste na 20 minut

35+

Vsaďte na céčko. Vitamínů dodávejte pleti co nejvíc, aby dobře odolala přirozenému stárnutí. Zkuste domácí maskování pomocí pomeranče, který dobře ladí s tvarohem.

Pleť vyčistí, vyživí a zjemní.

POTŘEBUJETE:

1 pomeranč

2 lžíce tvarohu

vyšlehaný bílek

JAK NA TO: Vymačkejte šťávu z pomeranče, přidejte do ní tvaroh a vyšlehaný bílek. Ovocnou masku nechte působit asi 20 minut a pak ji z tváře odstraňte teplou vodou. Vaše pleť bude vypadat zdravě a svěže.

Tip redakce

VARIANTA PRO LENOCHY: Na pleť natřete tenkou vrstvu jogurtu a na ni vyskládejte kousky či plátky ovoce! Velké množství vitamínu C obsahuje také granátové jablko.

45+

Vzdorujte vráskám pomocí hydratace. K životabudičům pro vaši pleť patří okurka, pleťovou masku z ní můžete připravit na mnoho způsobů – obložit se plátky okurky, naskládat na pokožku slupky nebo ji rozmixovat a použít s tvarohem.

POTŘEBUJETE:

1⁄2 salátové okurky

1–2 lžíce tvarohu

JAK NA TO: Pro výrobu masky nakrájejte okurku na menší kousky a rozmixujte v mixéru dohladka. Do směsi přidejte tvaroh a promíchejte. Masku aplikujte na čistou pleť, po 20 minutách ji opláchněte vlažnou vodou. Okurková maska skvěle pleť vyživí a hydratuje, zmenšuje póry nebo eliminuje tvorbu akné.

55+

Jestliže vás zlobí pigmentové skvrny, pojďte „do nich“ s citronem a zázvorem.

POTŘEBUJETE:

1 citron

2 cm zázvoru

1 lžičku mandlového oleje

1⁄2 banánu

JAK NA TO: Šťávu z poloviny citronu a nastrouhaného a vymačkaného zázvoru smíchejte s mandlovým olejem do emulze, přidejte půlku rozmačkaného banánu a naneste na pleť. Pokud by reagovala, masku ihned smyjte, jinak ji nechte působit asi 15 minut. Voilà, svěží pleť je tu!

65+

Pokud je vaše pleť v zimě přesušená a šupinatá, pomůže maska z dýně, která pleť hloubkově vyživí. Dýně obsahuje mastné kyseliny, které pleť vzpruží a pomáhají předcházet jejímu vysušování.

POTŘEBUJETE:

2 lžičky dýňové dužniny

1 žloutek

1 lžičku medu

1 lžičku olivového oleje

1⁄2 citronu

2 lžičky ovesných vloček

JAK NA TO: Dýňovou dužninu rozmixujte, přidejte vaječný žloutek, med, olivový olej, pár kapek citronu a promíchejte. Podle hustoty přidejte jednu až dvě lžičky ovesných vloček a znovu promíchejte. Naneste na půl hodiny na pleť, poté opláchněte.