Osvěžující limonády přijdou v horku vhod: Zkuste bezinkovou, mandarinkovou nebo borůvkovou!

Do sklenice dejte dvě polévkové lžíce sirupu SodaStream mandarinka, přidejte šťávu z citronu, muškátový oříšek, plátek zázvoru a to vše zalijte perlivou vodou. Nakonec vše důkladně promíchejte a podávejte.

Bezinková limonáda

Suroviny

35 ks bezových květů

7 l vody

1 kg cukru

kyselina citronová

perlivá voda

limeta

máta

led

Postup

Květy namočíme do vody na 24 hodin, přecedíme, zamícháme do toho cukr, kyselinu citronovou a necháme 4–5 dnů při pokojové teplotě. Vyzkoušíme na chuť, (za tu dobu by nápoj měl začít fermentovat) a dáme do chládku, nejlépe do lednice. Sirup ve sklenici zalijeme perlivou vodou, přidáme led, plátky limety a lístečky máty.