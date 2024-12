Otestovali jsme autodráhu GO 62584 Škoda Rally Carrera. Perfektní tip na vánoční dárek

Asi každý malý kluk miluje auta a závodění, a tak by měl doma mít pořádnou autodráhu. Je to parádní hračka, která zabaví nejen děti, ale i dospěláky. A jednu takovou jsme pro vás v redakci otestovali. S autodráhou Carrera GO si užije zábavu a adrenalin celá rodina!

„Nechcete otestovat doma autodráhu?“, ozvala se kolegyně v práci. Když jsem viděla tu

velkou krabici, moc se mi do toho nechtělo. Kam bychom ji doma dali a zvládneme ji vůbec sestavit? Jenže, co by člověk pro svého chlapečka neudělal. Navíc, má teď nový pokojíček, takže si ji v něm bude moct hezky rozložit. A tak jsem tu velkou krabici postavila doprostřed pokoje jako překvapení, když přišel v pátek ze školy.

Kdo si hraje nezlobí



Auta i závodění má můj syn rád. Ale to, co následovalo, předčilo má očekávání.

S autodráhou se zabavil s kamarádem na celé odpoledne a večer, ani celé sobotní dopoledne jsem o něm nevěděla. A nadšení pokračuje dál, i když už je doma v pokojíčku sám. A dokonce k závodění strhnul i mě. Takže pokud uvažujete o hračce, která vaše dítě

zabaví na dlouhé hodiny, pak je autodráha Carrera GO 625584 Škoda Rally to pravé. Za mě je to vhodný dárek třeba pod stromeček.

Snadné a intuitivní ovládání



A teď už k samotné autodráze. Poté, co ji syn vytáhl z krabice, vše zvládl sestavit a

zapojit sám. Složení autodráhy je velmi snadné a intuitivní, takže děti to zvládnou opravdu samy. Sestavit mohou jednoduchý okruh, ale i složitější dráhu. Záleží na tom, jak moc chtějí auta prohnat. Jediná drobnost, kterou jsme se museli naučit, bylo

udržení auta na dráze, díky vodivým páskům zespoda auta. Jakmile jsme to zvládli, závodění se v naší rodině stalo doslova závislostí.

Co je dobré vědět

Dráha je dlouhá až 4,9 m , takže je dobré, když na ni budete mít v pokoji dostatek místa. Nám zabrala celý koberec, což ale nevadí, protože jejímu rozložení v pokoji nic nebrání.

, takže je dobré, když na ni budete mít v pokoji dostatek místa. Nám zabrala celý koberec, což ale nevadí, protože jejímu rozložení v pokoji nic nebrání. K provozu potřebujete mít přístup k elektrickému proudu. Nemusíte tedy nabíjet žádné baterky. Zkrátka jezdíte tak dlouho, dokud vás to nepřestane bavit.

Lze dokupovat další části a vytvořit tak obrovský okruh, což je zase o dost větší zábava.

Finální hodnocení



Dřív jsme kupovali různá auta na ovládání, která ale bohužel moc dlouho nevydržela. Ale autodráha nás baví mnohem víc. Proč? Protože je variabilní. Vymysleli jsme již nespočet možností, jak si s ní hrát. Využili jsme ji jako zábavu pro syna s kamarádem, který u nás přespával, ale hrát si s ní dokázal i sám. A do hry se zapojili i dospěláci, když viděli, jak se auta na dráze prohání. Ano, zabere dost místa, ale lze ji vytáhnout na nějakou dobu, pak schovat a po čase zase vytáhnout a znovu závodit.

Ve složeném stavu totiž nezabere příliš místa, lze dát třeba pod postel. Za mě je to hračka, kterou by měl vyzkoušet každý kluk. A dávám deset z deseti. Za autodráhu samotnou, za její sestavení i ovládání, napájení, i za možnosti obměny.

Testování: Autodráha GO 62584 Škoda Rally Carrera

Škodovky poprvé na autodráze Carrera! Autodráha Carrera GO!!! je dlouhá 4,9 m s auty

Škoda FABIA RS 2. Balení obsahuje looping, zúžení dráhy, přemostění, rally dráhu, rovinky, zatáčky, díl s počítadlem kol a další díly. Můžete si sestavit další různé trati podle své fantazie.

Co obsahuje balení:

1× auto Škoda Fabia RS Rally 2

1× auto Škoda Fabia RS Rally 2 „Agrotec Kopecký“

Rovinky

Zúžení dráhy

Looping

Rally díly

Zatáčky

1× napájecí díl (61666)

1× díl s počítadlem kol (88107)

2× ovladač rychlosti (61663)

1× trafo

Podpěry, mantinely, náhradní kontaktní kartáčky, náhradní vodící lišty

Návod

Specifikace: