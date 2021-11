Otestovali jsme: Starostlivá Kia Niro vás za hubičku doveze na konec světa

Až k moři

Pro testování Kia Niro jsme si vybrali road trip po krásném podzimním Slovinsku. Na jednu nádrž jsme zvládli dojet nejen do hlavního města Lublaně, které je od Prahy vzdálené 700 km, ale následně i na výlet do přímořského Piranu a zpět do metropole, což činilo téměř 250 km navrch. Naše peněženky nízká spotřeba samozřejmě potěšila a určitě je znatelná i při přejíždění po městě, kde hybrid Kia Niro více využívá elektrického pohonu, jak už to u pomalejší jízdy bývá. Tankování nás tedy nemuselo děsit, dalo o sobě vědět v podobě sympatické kombinované spotřeby okolo 5 l/100 km. Auto rozhodně není žádný louda, i když opravdu rychlý a akční rozjezd nečekejte, spíš je to takové pomalejší. Nicméně pokud budete potřebovat zrychlit a prošlápnete pedál až úplně na podlahu, auto vystřelí skoro jako raketa.

