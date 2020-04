Otestujte se, zda nepřicházíte do menopauzy. Tyhle signály vám napoví!

S příznaky menopauzy to není jednoduché. Některé ženy zažívají všechny příznaky, jiné jen některé, další téměř žádné. A zatímco některé ženy mohou příznaky trápit jen několik měsíců, jiné mohou trpět roky. Nebo vás některé z těchto příznaků potrápí jen krátce, jiných se dlouho nebudete moci zbavit. Zkuste se otestovat – následující příznaky jsou ty nejčastější, které menopauzu provázejí. Nemusíte mít samozřejmě všechny, ale pokud vás trápí alespoň dva z nich a dříve jste o nich ani neslyšela, pravděpodobně míříte do menopauzy .

Jedním z prvních příznaků, které vás mohou upozornit na to, že se blížíte k přechodu, je nepravidelný menstruační cyklus. Můžete mít menstruaci o několik dnů dříve, než jste mívala, nebo později, třeba i po dvou měsících. Můžete mít také silnější menstruaci nebo naopak slabší a kratší.

Potíže se spánkem

Řada žen, které přicházejí do menopauzy, má problémy se spánkem. Buď špatně usínají, nebo se v noci několikrát budí, nebo obojí. Pokud jste nikdy předtím potíže se spánkem neměla, pak tyhle symptomy mohou signalizovat, že se blížíte do menopauzy. Snažte se chodit do postele ve stejnou dobu a ve stejný čas také vstávejte, mějte chladněji v ložnici a vyhýbejte se jídlům a nápojům, které narušují zdravý spánek, jako je kofein, alkohol či čokoláda.