Otužování místo léků: Začněte postupně a dbejte na pravidelnost

Pokud s otužováním nemáte zatím žádné zkušenosti, určitě si teď v zimě neberte plavky a nevrhejte se do ledové řeky nebo rybníka, nemuselo by to dobře dopadnout. Starší lidé nebo ti, kteří mají nějaké zdravotní omezení nebo chronické onemocnění, by se měli svěřit se svým plánem praktickému lékaři a měli by s ním probrat, zda je pro ně otužování vhodné. A pak se může začít, ovšem postupnými kroky.

S otužováním začněte nejlépe doma pod sprchou. Pokud jste úplně zdraví a nepociťujete známky virózy, během sprchování si na deset až patnáct vteřin pusťte chladnější proud vody, nejprve vlažný a postupně během dnů ubírejte teplotu. Vodu pouštějte na méně citlivé partie, nejlépe na nohy a na paže, hlava by měla zůstat suchá. Vždy platí, že by vám chladná voda měla být příjemná a měla by tělo osvěžit.

Před sprchováním necvičte ani nedělejte fyzicky namáhavou práci, neměli byste být zpocení, ale ani prochladlí. Po osprchování se důkladně utřete a tělo promasírujte ručníkem, aby se rozproudila krev a prohřála pokožka. Zabalte se do teplého županu a odpočiňte si. Při otužování pod sprchou je třeba dbát na pravidelnost a také postupné prodlužování intervalů sprchování chladnou vodou. Ráno byste se měli sprchovat zhruba tři až pět minut, večer pak kratší dobu, přibližně tři minuty.

Na čerstvém vzduchu

Pobyt venku a pravidelný pohyb patří také mezi otužovací metody. Myslete na to hlavně při oblékání, ideální je v tomto případě funkční prádlo, které je prodyšné. Nebudete se v něm potit, případně umí pot absorbovat, abyste během pobytu venku nebyli v mokrém oděvu. Podle venkovní teploty a počasí zvolte ideálně několik tenčích vrstev oděvů místo jedné hodně teplé bundy. Během postupného otužování si tělo přivykne na větší chlad a vy můžete jednu vrstvu oděvu ubrat. Pokud si nejste jistí, zda chlad vydržíte, oděv si vezměte do batůžku. Fyzickou námahu, běh nebo rychlou chůzi vždy přizpůsobte svým fyzickým možnostem. Naplánujte si nejprve kratší okruh a délku prodlužujte. Pamatujte na to, že byste během venkovního pobytu neměli prochladnout.

Vzhůru do vody

Už jste si osvojili zásady postupného otužování a zocelili jste tělo i mysl? Je čas zkusit se ponořit do chladné vody. Internetové obchody i specializované kamenné obchody nabízejí kádě z plastu nebo ze dřeva, které si můžete postavit třeba ven do zahrady. Budete tu brát pravidelnou chladivou koupel. Při nákupu dbejte na to, zda je nádoba dost prostorná, abyste se v ní mohli pohybovat. Pokud totiž zůstanete déle v jedné pozici ve studené vodě, rychle prochladnete.

Zima v sauně

Pokud jste se rozhodli do svého zdraví investovat větší finance, vyplatí se vám pořídit si domů saunu. Nejdříve je ale dobré si zjistit, zda vám saunování bude vyhovovat, doporučujeme tedy navštívit několikrát některou veřejnou saunu a vyzkoušet jednotlivé typy. Teprve pak se rozhodněte. Pořízení domácí sauny totiž není úplně levná záležitost.

K finančně méně náročným saunám patří takzvané infrasauny, které dokážou vyvinout suché teplo od zhruba 45 do 60 °C. Ideální jsou pro lidi, kteří nesnášejí vlhké teplo nebo vysoké teploty klasických saun. Infrasauny se také hodí pro sportovce, kteří potřebují rozehřát tělo před výkonem. Topné panely totiž ohřívají především svalovou tkáň. Jejich velkou výhodou je také rychlé vytopení a suchý provoz, takže nehrozí žádné plísně.

Zastánci tradičního způsobu saunování dají ale přednost klasické finské sauně. V malé místnosti obložené dřevem vystoupá teplota až k 95 °C a vlhkost tu bývá až dvacetiprocentní. Horká pára vzniká tím, že poléváte rozpálené lávové kameny vodou. Po krátkém pobytu v sauně je dobré prokrvit tělo březovými větvičkami a rychle vklouznout do bazénu se studenou vodou. Počítejte s tím, že pořízení sauny je v desítkách i stovkách tisíc korun, a také s finančně a časově náročnějším provozem.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 2/21"

Text: Olga Trešlová