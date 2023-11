Ovládá vás negativní energie a jste na pokraji svých sil? Zkuste rituální měsíční koupel!

Co to jsou rituály? Podívejte se na video:

Úplněk se na nebi objeví 27. listopadu a bude ve znamení Blíženců. Pro indiány je to tzv. bobří úplněk. Chladné zimní dny totiž indiány nutily klást první pasti na bobry. Za tohoto úplňku je dobré soustředit se na naše sny a touhy. Nyní je nejlepší čas pro jejich realizaci, i kdybychom se měli rozhodnout pro nečekanou změnu. Řiďte se srdcem, posbírejte všechnu svou odvahu a určitě neuděláte chybu. Toužíte po dovolené u moře? Jeďte. Chcete změnit práci? Udělejte to.

Rituál měsíční koupele

Důležité je především to, abyste se po celou dobu rituálu cítili dobře a nevystupovali ze své komfortní zóny. Základem je plná vana vody, do níž jsou přidané další ingredience. Pokud doma vanu nemáte, postačí vám napustit vodu do čisté láhve a dát ji na místo, kde na ni bude dopadat měsíční svit. Jestliže vám do vany Měsíc nezasvítí, nic se neděje. Podvědomě víme, že Měsíc na nebi je a jeho síla se k nám dostane.

Voda pomůže navázat spojení s měsíční energií. Přímo v koupeli si utřídíme myšlenky a z celého těla spláchneme negativní pocity a sílu. Nápomocné nám k tomu mohou být i další ingredience jako např. soli, skořice, citrusy nebo ocet. Pokud jsme nabíjeli vodu v láhvi, můžeme se s ní opláchnout nebo očistit vnitřní okolní prostor.

Snažte se při rituálu uvolnit, zamyslet se nad vlastním životem a hodnotami, najít problémy a nechat je odejít. Ponořte se do vlastního nitra a hluboko do mysli. Zhodnoťte své problémy a ujasněte si své cíle a priority. Nespěchejte na sebe. Zvolna využijte lunární energie pro dosažení svých cílů.