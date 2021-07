Ovocné dorty provoní léto. Zkuste čokoládový s malinami či lahodný savarin

K dokonalému létu patří koláče a dorty jako od maminky, ať už je pečete pro děti, muže nebo pro sebe. Zkuste tři výborné recepty na ovocné dorty.

Čokoládový dezert s malinami

Tady vás čeká potěšení na každém kroku – křupavý korpus a krokant, šťavnaté maliny a sametový krém uvnitř.

Suroviny (na formu 26 cm):

300 g máslových sušenek

1 lžička mletého zázvoru

75 g rozpuštěného másla

Na náplň:

300 g čokolády na vaření

220 g másla

40 g cukru

3 vejce

3 žloutky

2 balíčky vanilkového cukru

200 g malin

Na krokant:

75 g cukru

1 lžičku másla

75 g sekaných ořechů

Postup:

Sušenky rozmixujte v robotu se zázvorem a rukama do směsi zapracujte máslo. Směs natlačte do koláčové formy a nechte ji 30 minut v mrazáku. Na náplň rozpusťte čokoládu, vmíchejte máslo a sejměte z ohně. V misce rozšlehejte vejce, žloutky a oba cukry. Obě směsi po částech smíchejte a náplň vlijte do korpusu. Pečte 5 minut, pak nechte stát aspoň 3 hodiny.

Když bude dort v lednici, bude se dobře krájet, když ho necháte venku, střed krásně poteče. Na krokant rozpusťte v pánvi cukr, nemíchejte. Až začne zlátnout a pěnit, přidejte máslo a míchejte. Pak vsypte ořechy, směs vylijte na pečicí papír a překryjte dalším papírem. Vyválejte dotenka. Nechte ztuhnout, pak nalámejte na kousky a krokantem posypte dort ozdobený čerstvými malinami.

NÁŠ TIP: Karamel stáhněte raději dřív než později, většinou pánev ještě dál předává teplo – a karamel by zbytečně zhořkl, kdyby se spálil.

Piškotový dort s malinami a jahodami

Nadýchaný korpus a šlehačka jsou klasika, ovšem s bylinkami dostane dort nový švih.

Suroviny (na formu 26 cm):

225 g másla

225 g cukru

4 vejce

225 g hladké mouky

1 lžička kypřicího prášku

400 ml smetany ke šlehání

50 g moučkového cukru

200 g malin

200 g jahod pokrájených

4 snítky máty

kůra z 1/2 limety

Postup:

Na těsto vyšlehejte máslo do světlé pěny, po částech zapracujte cukr a po jednom zašlehávejte vejce. Mouku smíchejte s kypřicím práškem a postupně ji zapracujte do máslové směsi. Těsto rozdělte na poloviny a každou upečte zvlášť ve vymazané a papírem vyložené rozevírací formě, při 180 °C to bude trvat asi 20 minut. Krátce po upečení vyprostěte korpus z formy a nechte ho zchladnout na mřížce. Ušlehejte smetanu a smíchejte ji s moučkovým cukrem, kůrou a posekanou polovinou máty.

Polovinou šlehačky potřete spodní korpus a posypejte ho třetinou ovoce. Přiklopte druhým korpusem, potřete zbylou šlehačkou a posypejte ovocem a otrhanými lístky máty.

NÁŠ TIP: Udělejte si voňavý sirup na polití dortu: Posekaný svazek máty zalijte zchladlým sirupem ze 100 g cukru, 50 ml vody a trochy limetové šťávy. Nechte hodinu stát a sceďte.

Savarin s lesním ovocem či s meruňkami

Je to v podstatě obyčejná buchta, kterou v lahůdku promění lázeň v dobrém sirupu. Lesní ovoce můžete nahradit třeba meruňkami tak jako na obrázku v galerii.

Suroviny (na formu 26 cm):

400 g hladké mouky

60 g cukru

1 vejce

kůra z 1 citronu

180 ml mléka

1 kostka droždí

100 g měkkého másla

Dále:

150 ml čerstvě vymačkané pomerančové šťávy

150 g cukru

2 lžíce rumu

cca 500 g lesního ovoce

lístky máty na ozdobu

máslo a mouka na formu

Postup:

Do mísy dejte mouku, udělejte důlek, do něj rozdrobte droždí a vlijte teplé mléko. V mléce rozmíchejte trochu mouky, pak spojte zbytek mouky a přidejte sůl, máslo a vejce. Zpracujte na tuhé těsto, které se nelepí. Dejte ho do věncové formy vymazané máslem a vysypané moukou a nechte 1 hodinu kynout. Pečte při 180 °C 30 minut.

Mezitím svařte pomerančovou šťávu na velmi mírném ohni s cukrem na sirup, odstavte a vmíchejte rum. Deset minut po upečení propíchejte koláč špejlí a pomalu ho polévejte sirupem, který roztírejte štětcem. Před podáváním vložte do koláče lesní ovoce a ozdobte ho mátou.

NÁŠ TIP: Místo pomerančové šťávy použijte dezertní, tedy sladší, víno.