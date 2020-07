Ovocné knedlíky jako od babičky: Rychlé tvarohové, borůvkové i meruňkové

Jsou sladké, šťavnaté a krásně voní. S čím je máte nejraději? S cukrem, tvarohem, mákem, nebo se smetanou?

Rychlé tvarohové knedlíky s jahodami

Doba přípravy: do 30 minut, doba vaření: 10 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

350 g měkkého plnotučného tvarohu

100 g strouhanky

1 žloutek

2 vejce

50 g rozpuštěného másla

2 lžíce moučkového cukru

3 l vody

špetku soli

moučkový cukr na posypání

mátu na ozdobení

NA OBALENÍ:

40 g másla

100 g strouhanky

NA JAHODOVOU OMÁČKU:

500 g jahod

50 g hroznového vína bez pecek

250 ml červeného ovocného džusu (například rybízový)



POSTUP: Smíchejte v misce tvaroh, strouhanku, žloutek, vejce, rozpuštěné máslo a cukr se špetkou soli. Všechny přísady promíchejte. Misku s těstem překryjte fólií a nechte aspoň hodinu odpočinout v lednici. Mezitím si připravte ovocnou omáčku. Jahody přepulte. V kastrůlku přiveďte k varu džus, a jak začne vřít, vhoďte do něj jahody. Když se začne obsah kastrůlku znovu vařit, ihned je vyberte lžící. Dejte do kastrolu hroznové víno a vařte 30 vteřin. I to vyndejte a dejte stranou. Džus svařte na třetinu původního množství a vraťte do něj ovoce. V pánvi rozpusťte máslo a pozvolna a za stálého míchání v něm opečte dozlatova strouhanku na obalení knedlíčků.

Ve velkém hrnci přiveďte k varu asi 3 litry vody. Z odpočinutého těsta utvořte knedlíčky. Vhoďte do vody, ztlumte výkon plotýnky a nechte je vařit 10 minut. Ovocné ragú jemně ohřejte, pokud mezitím zchladlo. Uvařené knedlíčky obalte v opražené strouhance, naaranžujte na talíř a doplňte ještě teplou jahodovou omáčku. Posypte moučkovým cukrem a ozdobte mátou.

Tvarohové knedlíky s lesním ovocem

Doba přípravy: do 30 minut, doba vaření: 10 minut



POTŘEBUJETE (na 4 porce):

250 g tvarohu

1 vejce

1 sáček vanilkového cukru

70 g hladké mouky

70 g změklého másla

70 g krupice

350 g lesního ovoce

100 g krupicového cukru + na posypání

hrst nasekaných mandlí

NA LESNÍ OMÁČKU:

500 g mix lesního ovoce (maliny, borůvky, ostružiny)



POSTUP: Tvaroh, vejce, hladkou mouku, vanilkový cukr, změklé máslo a krupici prohněťte do hladkého těsta. Dejte ho na 2 hodiny do lednice a pak z něj vytvořte knedlíčky, které naplníte lesním ovocem. Vařte ve vroucí vodě, dokud nevyplavou. Zatím do husté omáčky lehce svařte ovoce s cukrem. Podávejte spolu s uvařenými knedlíky, posypte cukrem a nasekanými mandlemi.

Kynuté borůvkové knedlíky

Doba přípravy: do 30 minut, doba vaření: 6–8 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

10 g droždí

190 ml mléka

2 lžičky krupicového cukru + na posypání

300 g hrubé mouky

1 lžičku soli

130 g másla

1 žloutek

400 g borůvek

pistácie na ozdobu

NA BORŮVKOVOU OMÁČKU:

500 g borůvek

250 ml červeného ovocného džusu (například rybízový)



POSTUP: Nejdřív si připravte borůvkové ragú. V malém hrnci přiveďte k varu džus, a jakmile se začne vařit, vhoďte do něj borůvky. Krátce povařte a dejte stranou. Rozdrobené droždí zalijte v misce trochou vlažného mléka. Přidejte cukr a hrst mouky a nechte vzejít kvásek. Zbylou mouku smíchejte se solí, zbytkem mléka, lžičkou rozpuštěného másla, žloutkem a kváskem do tuhého těsta a nechte ho vykynout. Lžící vykrajujte z těsta kousky, do nichž pak zabalte borůvky do tvaru knedlíčků a nechte znovu nakynout. Vařte v osolené vodě 6–8 minut. Podávejte sypané cukrem a nasekanými pistáciemi, přelité borůvkovou omáčkou.

Višňové knedlíky se skořicí

Doba přípravy: 35 minut, doba vaření: 10 minut ​

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

500 g polohrubé mouky

špetku soli

1 lžíci krupicového cukru

20 g sušeného droždí

250 ml mléka

2 vejce

400 g višní

špetku skořice

1 sáček vanilkového cukru

70 g třtinového cukru

125 g másla

NA POSYPÁNÍ:

40 g másla + na přelití

100 g strouhanky



POSTUP: V pánvi rozpusťte máslo a pozvolna a za stálého míchání v něm opečte dozlatova strouhanku. Odstavte a nechte částečně vychladnout. Z polohrubé mouky, krupicového cukru, sušeného droždí, mléka a vejce vypracujte těsto a nechte ho 45 minut kynout. Pak z něj vyválejte plát silný 1 cm a skleničkou z něj vykrajujte kolečka. Doprostřed každého dejte vypeckované višně smíchané se skořicí a vanilkovým cukrem. Zabalte do knedlíku a nechte ještě 20 minut kynout. Vařte 10 minut v páře. Podávejte posypané strouhankou, špetkou skořice a přelité máslem.

Meruňkové knedlíky odpalované

Doba přípravy: do 30 minut, doba vaření: 10 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

500 ml mléka

225 g másla

špetku soli

350 g hrubé mouky

4 vejce

500 g meruněk

moučkový cukr na posypání

NA OBALENÍ:

40 g másla

100 g strouhanky



POSTUP: Mléko se 100 g másla a solí přiveďte k varu, přidejte mouku a míchejte, aby vzniklo husté těsto. Nechte vychladnout a pak postupně přidávejte vejce. Uhněťte dohladka. Z těsta odkrajujte kousky a balte do nich meruňky. V pánvi rozpusťte máslo a pozvolna a za stálého míchání v něm opečte dozlatova strouhanku na obalení knedlíčků. Odstavte a nechte částečně vychladnout. Knedlíky vařte ve vroucí vodě 8–10 minut. Obalte ve strouhance a pocukrujte.

Bramborové knedlíky se švestkami

Doba přípravy: do 30 minut, doba vaření: 10 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

500 g brambor

250 g hrubé mouky

špetku soli

1 vejce + 1 žloutek

20 g vypeckovaných švestek

125 g másla

mátu na ozdobení

NA POSYPÁNÍ:

40 g másla + na přelití

100 g strouhanky



POSTUP: Brambory vařte 20 minut ve slupce doměkka. Zcela zchladlé je oloupejte a najemno nastrouhejte. V míse je spolu s moukou, solí, vejcem a žloutkem spojte do hladkého těsta. Těsto rozválejte do tenka, nakrájejte na čtverce, do každého zabalte jednu švestku. Ve vroucí vodě vařte asi 10 minut. Mezitím si v pánvi rozpusťte máslo a pozvolna a za stálého míchání v něm opečte dozlatova strouhanku. Nechte vychladnout a posypte s ní hotové knedlíky. Přelijte máslem a ozdobte mátou.