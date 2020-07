Ovocné koláče s drobenkou patří k létu. Zkuste višňový, borůvkový nebo s blumami

Je snad u sladkého pečení lepší kombinace než šťavnaté a nakyslé ovoce s čepicí křupavé máslové drobenky navrchu?

Borůvková mísa

Rychlý moučník, který sestává jen z drobenky a ovoce

Suroviny (na 4 porce):

500 ml borůvek

1/2 šálku cukru

2 lžíce škrobu či vanilkového pudinkového prášku

1 lžička citronové šťávy

Na drobenku:

3/4 šálku hladké mouky

1/2 šálku cukru

125 g másla

1/2 šálku mandlových lupínků

1/2 lžičky vanilkové esence

POSTUP:

Borůvky promíchejte s cukrem, škrobem a citronem a dejte je do skleněné nebo keramické mísy. Na drobenku rukama zpracujte všechny suroviny, nasypte je ve větších kouscích na ovoce a při 190 °C pečte asi 30 minut nebo dokud drobenka nezezlátne a ovoce nezačne bublat.

NÁŠ TIP: Na crumble neboli ovoce zapečené s drobenkou jsou ideální sklo a porcelán, na kovové pekáče a formy se ovoce připéká a nádobí se pak hůř myje.

Klasický borůvkový koláč s drobenkou najdete ZDE.

Kynutý koláč s jablky a borůvkami

Tento koláč si z čerstvého domácího ovoce užijete jen pár dnů v roce, chce to zachytit okamžik, kdy už dozrávají letní jablka a v lese najdete ještě opožděné borůvky.

Suroviny (na 2 placky):

350 g hladké mouky

1 sáček sušeného droždí

125 ml vlažného mléka

50 g másla

30 g cukru

špetka soli

Na obložení:

400 g zakysané smetany

100 g moučkového cukru + na posypání

kůra z 1 citronu

špetka skořice

4–5 jablek

500 ml borůvek

máta na ozdobu

Na drobenku:

200 g hladké mouky

150 g cukru

1 vanilkový cukr

100 g másla

POSTUP:

Kynuté těsto připravte ze surovin, které mají pokojovou teplotu. Nechte ho v teple 30 minut kynout. Pak na pomoučeném vále vyválejte 2 placky a každou položte na plech vyložený pečicím papírem. Potřete je zakysanou smetanou smíchanou s moučkovým cukrem, kůrou a skořicí. Poklaďte plátky jablek a zasypte borůvkami. Nakonec prsty vytvořte drobenku a nasypte ji navrch. Při 180 °C pečte 30–35 minut, pak ozdobte mátou a poprašte cukrem.

Hamburské koláčky

Suroviny (na 12 kousků):

Na koláčky:

375 g hladké mouky

1/2 kostky droždí

125 ml mléka

60 g cukru

50 g másla

1 vejce

špetka soli

200 g ovoce

80 g cukru

Na drobenku:

125 g másla

150 g hladké mouky

125 g cukru

1 vanilkový cukr

Na polevu:

200 g moučkového cukru

1 lžíce vody

2 lžíce citronové šťávy nebo mléka

POSTUP:

Do mouky udělejte důlek, do něj nadrobte droždí, zalijte ho vlažným mlékem a přidejte lžíci cukru. Promíchejte a nechte 15 minut v teple, aby kvásek vzešel. Pak z okraje přimíchávejte mouku, zapracujte zbylý cukr, změklé máslo, vejce a sůl. Až bude těsto hladké a pružné, dejte ho do mísy, zakryjte a nechte 20 minut kynout. Mezitím povařte pokrájené ovoce (třešně, borůvky, rybíz) s cukrem a šťávu slijte, aby hmota připomínala džem.

Na drobenku zpracujte studené máslo s cukrem a moukou a nechte ji v lednici. Z těsta udělejte válec, nakrájejte ho na 12 kusů a každý vyválejte na průměr 10 cm. Na plechu s pečicím papírem posypte těsto ovocem, drobenkou a při 180 °C pečte 12–15 minut. Po vychladnutí pocákejte koláč polevou z cukru, vody a citronu.

Višňové řezy se sněhem a drobenkou

Čtyři vrstvy a jedna lepší než druhá. Tak se do nich pusťte.

Suroviny (na 12 kusů):

Na těsto:

200 g másla

200 g cukru

1 vanilkový cukr

2 vejce

4 žloutky

1 lžička citronové kůry

200 g hladké mouky

100 g škrobu

1 kypřicí prášek

Na ovoce:

800 g višní

5–6 lžic cukru

2 lžičky škrobu

Na sníh:

4 bílky

200 g cukru

Na drobenku:

150 g hladké mouky

100 g cukru

70 g másla

POSTUP:

Višně povařte s cukrem, a až pustí šťávu, trochu jí odeberte. Přidejte 1–2 lžíce studené vody, vmíchejte škrob a šťávu přidejte do višní. Vařte do zhoustnutí a odstavte. Máslo vyšlehejte s oběma cukry, pak do něj zapracujte vejce a žloutky, přidejte kůru, mouku, škrob a prášek.

Těsto přesuňte do vymazané hranaté formy a na něj natřete višňovou hmotu. Pečte při 180 °C asi 35 minut. Na drobenku rukama zpracujte všechny suroviny a nechte ji na lince. Ke konci pečení vyšlehejte bílky s cukrem do tuhého sněhu a natřete ho po upečení rychle na ovoce, posypte drobenkou a při 200 °C pečte dalších 10–15 minut.

Jablečný koláč

Je to nedělní klasika, která nejlépe chutná s kopečkem šlehačky

Suroviny (na formu Ø 28 cm):

125 g másla + na formu

500 g hladké mouky

350 g cukru

1/2 lžičky + špetka skořice

3–4 jablka

200 ml mléka

1 sáček vanilkového pudinku v prášku

4 vejce

200 ml oleje

1 kypřicí prášek

100 g mletých lískových oříšků

POSTUP:

Rozpuštěné máslo zpracujte s 200 g mouky, 100 g cukru a skořicí na drobenku. Na těsto rozmíchejte v mléce pudinkový prášek. Vejce šlehejte s 250 g cukru do pěny, pak přilijte olej a pudinkovou směs a posypte 300 g hladké mouky proseté s kypřicím práškem, nakonec vmíchejte posekané ořechy. Těsto vlijte do vymazané formy, poklaďte ho osminkami očištěných jablek, posypte drobenkou a při 200 °C pečte 45–50 minut.

Křehký koláč s blumami

Blumy mohou nahradit švestky nebo i vypeckované špendlíky.

Suroviny (na formu Ø 26 cm):

Na těsto:

175 g hladké mouky

40 g cukru

120 g másla

1 vejce

Na náplň:

1 kg blum, rynglí, švestek

4–7 lžic cukru

dle chuti špetka skořice

2 lžíce škrobu

Na drobenku:

150 g másla

120 g hladké mouky

100 g cukru

1 hrst ovesných vloček

1 hrst sekaných vlašských ořechů

POSTUP:

Suroviny zpracujte na těsto, a pokud se drobí, přidejte pár lžic ledové vody. Zabalte ho do koule a nechte 30 minut odpočívat. Mezitím můžete vyrobit z uvedených surovin drobenku a nechat ji rovněž v lednici. Mezi dvěma fóliemi vyválejte těsto tak, aby zaplnilo dno formy i boky, může přesahovat okraje (během pečení se těsto trochu stáhne dolů).

Dno propíchejte vidličkou. Vypeckované a pokrájené ovoce promíchejte s cukrem, škrobem a skořicí a přesuňte ho na korpus. Na závěr posypte koláč drobenkou a při 200 °C ho pečte asi 40 minut.

NÁŠ TIP: Drobence dělá pobyt v lednici dobře – je pak pěkně křehká a křupavá.

Makový s ovíněnými hruškami

Náročnější recept pro zkušené pekařky, ale s trochou trpělivosti ho zvládne i ten, kdo se v kuchyni otáčí teprve krátce.

Suroviny (na formu 20x30 cm):

Na těsto:

250 g hladké mouky + na vál

1/2 kostky droždí

40 g cukru

125 ml mléka

40 g rozpuštěného a vychladlého másla

1 žloutek

špetka soli

Na hrušky:

6 malých hrušek

4–5 lžic cukru

200 ml červeného vína

1 svitek skořice

1 hvězdička badyánu

4 hřebíčky

kůra z 1/2 pomeranče

Na makovou náplň:

250 ml mléka

20 g másla

1/2 lžičky citronové kůry

30 g krupičky

100 g mletého máku

50 g cukru

1 vejce

1 lžíce rumu

špetka skořice

Na drobenku:

175 g hladké mouky

100 g cukru

1 vanilkový cukr

100 g másla

POSTUP:

Droždí smíchejte s trochou cukru a mouky, zalijte vlažným mlékem a nechte 15 minut pracovat, pak smíchejte a propracujte s ostatními surovinami na vláčné těsto. Nechte ho kynout asi 45 minut. Mezitím dejte do rendlíku půlky oloupaných hrušek, zasypte je cukrem a začněte ohřívat. Jakmile začne cukr karamelizovat, zalijte ho vínem, přidejte nalámané koření a nechte bublat, dokud hrušky nezměknou. Pak vypněte, vmíchejte kůru a nechte stát.

Na náplň svařte mléko s máslem, kůrou a krupičkou na kaši a nechte chvilku bublat. Vmíchejte mák a vypněte. Až směs trochu zchladne, přidejte do ní kůru a vejce s cukrem, rum a skořici.

Těsto vyválejte na velikost formy a vložte ho do ní. Poklaďte makovou náplní a okapanými půlkami hrušek, posypte drobenkou z uvedených surovin a při 220 °C pečte 30–35 minut.

Další recepty na koláče s ovocem a drobenkou najdete ZDE.