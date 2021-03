Palačinkový dort se dvěma náplněmi naslano zasytí celou rodinu

Taky už nevíte, co pořád vařit? Co třeba pořádný slaný dort z palačinek se dvěma různými náplněmi! Ukážeme si správný poměr surovin, aby byly palačinky tenké jako papír. A když necháme těsto správně odležet, nebudou se ani trhat. Určitě tímto jídlem překvapíte a přitom to není nic složitého. Celý postup najdete i na videu v úvodu článku.

Ingredience na 8 porcí

Těsto na 8–10 palačinek

500 ml mléka

2 velká vejce

200 g hladké mouky

½ lžičky soli

Olej na smažení

Na zelenou náplň

Lžíce olivového oleje

5 stroužků česneku

250 ml smetany na vaření (12 % tuku)

250 g sekaného mraženého špenátu

125 g smetanového sýra nebo gervais

Čerstvě mletý pepř

Sůl

Na červenou náplň

250 g drcených rajčat z plechovky

200 g kvalitní šunky

500 g mozzarelly na zapékání (na pizzu, zavakuované – ne té v nálevu)

Čerstvá bazalka nebo jiná oblíbená bylinka

Sušené oregano

Postup

Začněte těstem. Jak jsme si řekli hned v úvodu, jde tu především o poměr surovin. Každých 250 ml mléka doplňte 1 větším vejcem, 100 g hladké mouky a čtvrt lžičkou soli. Nechte těsto půl hodiny odležet a připravte si náplň.

Zelená náplň

Do hrnce nebo rendlíku vlijte trochu olivového oleje, nadrťte sem pět stroužků česneku, minutu osmahněte, přilijte 12% smetanu na vaření, přidejte k tomu mražený sekaný špenát, ideálně už taky mírně ochucený smetanou a česnekem. Přiveďte k varu a počkejte, až špenát povolí. Rozpusťte smetanový sýr a zahustěte jím směs. Důkladně osolte a opepřete, promíchejte.

Červená náplň

Červená směs se udělala vlastně sama. Drcená rajčata z plechovky smíchejte s bazalkou a oreganem, připravte si šunku (nebo mortadellu) a sýr (mozzarellu nebo jiné tavitelné sýry vhodné k zapékání). Bochánek sýru nastrouhejte nahrubo.

A jde se na palačinky. Na palačinkovou pánev s těžkým dnem stačí pokaždé vlít opravdu jen pár kapek oleje a pořádně je všude rozlít. Plná naběračka s asi 100 ml těsta je tak akorát. Postupujte rychle. Krouživým pohybem těsto rozlijte v rovnoměrné vrstvě a počkejte, až zhruba během minuty zežloutne a zpevní se. Pak placku obraťte a dodělejte na druhé straně asi 30 vteřin. Uvidíte, že výsledek je opravdu tenký a zároveň se nic netrhá. Přesně takové palačinky do dortu potřebujeme. A pro opravdové fanoušky doporučujeme palačinkovač – a i když na něm nic nenahýbáme a neotáčíme, i tady chce výroba svůj jistý grif. Průměr palačinek ze stroje je větší než z klasické palačinkové pánve.

A můžete tvořit dort. Vymažte si zapékací misku (ideálně nepřilnavou a kulatého typu). Na dno jde nejdříve první palačinka, kterou potřete zelenou náplní. Mezi každé další patro musí přijít dostatek sýra, aby celý dort držel. Přikrývejte dalšími vrstvami a náplně střídejte, jak chcete.

Na palačinky by šla použít také bešamelová nebo boloňská omáčka – co se hodí do lasagní, jde i sem. Nebojte se záplatovat, aby palačinky vytvořily souvislou vrstvu, úplně nahoru dejte jen drcená rajčata, můžete přidat i sušené oregano a sýr v hojném množství.

A teď s dortem do trouby. Předehřejte ji na horký vzduch na 190 °C, případně na klasické pečení shora i zdola a 210 °C. Nebude trvat dlouho a sýr na povrchu se začne roztékat. V kovové nepřilnavé formě postačí dortu 30 minut, aby se upekl, keramické by to trvalo až o 15 minut déle. A máme hotovo. Je ale potřeba počkat minimálně čtvrt hodiny, než do dortu krojíte, jinak by se jednotlivé řezy rozpadaly. Odměna za trpělivost ale stojí zato. Do formy se na výšku vejde 8–10 palačinkových vrstev, na což vám stačí těsto ze dvou velkých vajec a půl litru mléka. Důležité je vše dostatečně osolit a ochutit, protože palačinky pojmou spoustu náplně.

Další recepty blogerky Koko najdete na Mall.tv ZDE