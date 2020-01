Pálí vás žáha? Pomáhají mandle, bylinky i kyselá okurka, ale mléko nefunguje

Je to nepříjemné, ale poměrně časté. Při pálení žáhy jde vlastně o návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, místo aby mířil do žaludku. To se projevuje pálivou bolestí a vy máte pocit, jako byste byli v ohni. Kromě tlaku na hrudi můžete cítit tlak pod žebry a mít v puse kyselou pachuť. Co na to zabírá a jak se bránit?