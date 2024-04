Památky UNESCO v ČR: Naplánujte si, které z nich v jakém kraji letos navštívíte!

Česká republika se pyšní 17 kulturními památkami, které jsou zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, přišemž některé z nich, například Praha nebo Český Krumlov, jsou na něm zapsány už více než 20 let. Soubor památek UNESCO se stále rozšiřuje o nové lokality a objekty, a tak do něj v roce 2023 přibylo město Žatec včetně přilehlých chmelnic. Pojďte nejenom tuto novou lokalitu prozkoumat a objevit její krásu. Využít k tomu můžete třeba 18. duben, kdy se slaví Mezinárodní den památek a sídel.

V našem přehledu památek UNESCO si jednoduše můžete vybrat region, který plánujete navštívit. V téměř každém kraji České republiky najdete minimálně jednu památku, výjimkou jsou pouze Moravskoslezský a Královéhradecký kraj.

Střední Čechy a Praha

Jihočeský kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Karlovarský kraj

Pardubický kraj

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Zlínský kraj

Střední Čechy a Praha

Historické centrum Prahy, Pražský hrad a Svatovítská katedrála

Na seznamu UNESCO: od roku 1992

Časová náročnost: 1–2 dny

Více informací: https://www.praha.eu/

Pražská památková rezervace patří k těm nejkrásnějším v rámci celé Evropy. Najdete zde více než 2000 pamětihodností a zajímavých míst, mezi nimi nespočet staveb, parků, mostů či soch. Bohaté kulturní dědictví a nezapomenutelná atmosféra řadí Prahu mezi tři nejnavštěvovanější města Evropy. Na seznamu světového dědictví UNESCO jsou zapsány například tyto pamětihodnosti a lokality:

Historické centrum Prahy: Celé historické jádro se rozprostírá na ploše 866 hektarů. Zahrnuje především Pražský hrad, Hradčany, Karlův most, Malou Stranu, Josefov, Staroměstské náměstí, Nové Město a Vyšehrad. V této historické části můžete obdivovat hned několik stavebních slohů.

Celé historické jádro se rozprostírá na ploše 866 hektarů. Zahrnuje především Pražský hrad, Hradčany, Karlův most, Malou Stranu, Josefov, Staroměstské náměstí, Nové Město a Vyšehrad. V této historické části můžete obdivovat hned několik stavebních slohů. Pražský hrad: Svou rozlohou je jedním z největších hradních komplexů na světě. Historicky byl obydlován českými knížaty, od roku 1918 je zde sídlo českých prezidentů. Součástí hradu je také gotická katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, replika Pražského orloje, věznice Daliborka nebo Letohrádek královny Anny.

Svou rozlohou je jedním z největších hradních komplexů na světě. Historicky byl obydlován českými knížaty, od roku 1918 je zde sídlo českých prezidentů. Součástí hradu je také gotická katedrála sv. Víta, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, replika Pražského orloje, věznice Daliborka nebo Letohrádek královny Anny. Svatovítská katedrála: Katedrála s mnoha architektonickými prvky sídlí přímo na Pražském hradě. Je zasvěcená svatému Vítu, svatému Vojtěchu a svatému Václavu, jejich hrobky jsou součástí katedrály. Protože sloužila ke korunovačnímu ceremoniálu českých králů, jsou zde umístěné korunovační klenoty a insignie. V katedrále je krásná zvonice s největším zvonem v České republice.

Katedrála s mnoha architektonickými prvky sídlí přímo na Pražském hradě. Je zasvěcená svatému Vítu, svatému Vojtěchu a svatému Václavu, jejich hrobky jsou součástí katedrály. Protože sloužila ke korunovačnímu ceremoniálu českých králů, jsou zde umístěné korunovační klenoty a insignie. V katedrále je krásná zvonice s největším zvonem v České republice. Karlův most: Kdo se někdy neprošel po Karlově mostě, jako by nežil. Vine se přes řeku Vltavu a je složen z 16 oblouků. Najdete na něm 30 kopií soch, z nichž nejznámější je socha Jana Nepomuckého, který byl z mostu svržen přímo do řeky.

Kdo se někdy neprošel po Karlově mostě, jako by nežil. Vine se přes řeku Vltavu a je složen z 16 oblouků. Najdete na něm 30 kopií soch, z nichž nejznámější je socha Jana Nepomuckého, který byl z mostu svržen přímo do řeky. Staroměstský orloj: Je umístěn na radnici Staroměstského náměstí. Zobrazuje polohu Slunce a Měsíce, fáze Měsíce a další astrologické a astronomické údaje. Pravidelně se na orloji objevují alegorické postavy, které mají znázorňovat smrt, lakomství, zradu a chamtivost.

Historické centrum Kutné Hory, chrám sv. Barbory, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

Na seznamu UNESCO: od roku 1995

Časová náročnost: 4 hodiny

Více informací: https://www.kutnahora.cz/

Důvodů, proč je Kutná Hora zapsaná na seznamu UNESCO, je hned několik. Architektonickým skvostem města je pětilodní gotická katedrála sv. Barbory, kterou najdete v historickém centru. Kostely, domy a uličky v různých architektonických slozích krásně dokreslují celou atmosféru města. Mezi významné památky patří také Vlašský dvůr, Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, Jezuitská kolej nebo zhruba 2 km od centra města vzdálená Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice v Sedlci.

Město se snaží již několik desítek let obnovit historické jádro města. Například chrám sv. Barbory byl renovován dlouhých 9 let, podobně dlouho trvala také revitalizace katedrály Nanebevzetí Panny Marie. Součástí podpory cestovního ruchu je také návrat města k vinařské tradici: Každý rok koncem června se město vrací v čase zpět do konce 14. století. Velkolepý festival Královské stříbření Kutné Hory přiláká tisíce návštěvníků.

Jihočeský kraj

Historické centrum Českého Krumlova

Na seznamu UNESCO: od roku 1992

Časová náročnost: 4 hodiny

Více informací: https://www.ckrumlov.cz/

Při procházce historickým jádrem města můžete prozkoumat až 300 památkově chráněných objektů. Nejvýraznějším z nich je však hrad a zámek s celým jeho rozsáhlým komplexem. Jedná se o druhý největší hradní prostor v České republice. Je tvořen 5 nádvořími a 41 budovami. Z několika hradních částí se vám naskytnou nezapomenutelné výhledy na historickou část města, která je působivě obehnána řekou Vltavou. Za návštěvu stojí také chrám sv. Víta, zámecká zahrada s rokokovou fontánou, rotunda sv. Kateřiny nebo grafitový důl. Hojně navštěvovaný je letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm, kde se v průběhu roku konají nejrůznější představení.

Město bylo a je velkou inspirací pro mnoho filmařů. Natáčely se zde filmové pohádky Dívka na koštěti, Z pekla štěstí, Tři životy nebo Anděl páně 2. Koncem června město pořádá festival Český Krumlov Castle Baroque Night, v jehož rámci můžete prožít program a atmosféru hudebních slavností, které se ve městě odehrávaly v 18. století.

Historické centrum Telče

Na seznamu UNESCO: od roku 1992

Časová náročnost: 3 hodiny

Více informací: https://www.telc.eu/

Město Telč je často přezdíváno jako Moravské Benátky. Je to především díky krásnému historickému centru, které je ze všech stran obklopené vodními plochami a kanály. Přímo na náměstí najdete komplex malovaných a barevných domů v renesančním a barokním stylu, jejichž nedílnou součástí jsou také jednotná podloubí a průčelí. Náměstí patří k těm nejkrásnějším v České republice. Chybu neuděláte ani návštěvou místního zámku a přilehlé zámecké zahrady. Zámek je postaven ve stylu italské renesance. Nejenom díky tomu se můžete při návštěvě Telče pomyslně přenést do Itálie.

Pokud město navštívíte koncem června, navštivte také Mezinárodní hudební festival. Okolí města láká k mnoha turistickým či cyklistickým výletům.

Holašovice – Vesnická rezervace

Na seznamu UNESCO: od roku 1998

Časová náročnost: 2 hodiny

Více informací: https://www.holasovice.eu/

Jedná se o unikátní soubor 23 usedlostí a 120 domů, který byl postaven už ve středověku. Rozmístění jednotlivých objektů, malované barokní štíty domů, klenuté vjezdy a nezapomenutelná atmosféra dělají z Holašovic místo, které byste měli vidět. Součástí vesnice je také rybník, kovárna, hostinec, kaplička, mnoho maštalí, ale i studna s dřevěnou pístovou pumpou.

Ve vesnici můžete narazit na její obyvatele, kteří zde mají trvalé bydliště. Cílem památkářů je tento unikátní koncept ponechat. Pokud chcete návštěvu vesnice spojit s příjemným programem, vydejte se na průzkum Holašovic v polovině července. V tuto dobu se zde koná třídenní lidový jarmark plný ukázek nejrůznějších řemesel. Své umění zde představí zhruba 250 tvůrců.

Vysočina

Žďár nad Sázavou – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Na seznamu UNESCO: od roku 1994

Časová náročnost: 2 hodiny

Více informací: https://www.zelena-hora.cz/

Kostel se tyčí nad městem Žďár nad Sázavou a díky tomu je jeho významným symbolem. Je postaven na základě návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichela, pro kterého je typické spojování barokních prvků s geometrickými tvary a symboly. To je důvod, proč je poutní kostel postaven ve tvaru pěticípé hvězdy a patří k vrcholným dílům barokní gotiky v rámci celé Evropy.

Ke kostelu se můžete dostat pěknou procházkou ze spodního centrálního parkoviště. Je ale také možnost přiblížit se na horní parkoviště, které je určeno jen pro výstup a nástup. Zpřístupněné k prohlídce jsou také vnitřní prostory kostela. Z vrcholku hory se vám naskytne krásný výhled na přilehlý Konventský rybník, místní hřbitov, zámek a město. Ve spodní zámecké zahradě je možnost občerstvení v příjemné cukrárně.

16. května se můžete zúčastnit každoroční poutě ke sv. Janu Nepomuckému na Zelené hoře. V rámci několikadenního programu se konají mše a další doprovodný program.

Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa

Na seznamu UNESCO: od roku 2003

Časová náročnost: 2 hodiny

Více informací: https://www.visittrebic.eu/

Také trojlodní románsko-gotická bazilika sv. Prokopa patří mezi klenoty českých památek. Je součástí původního benediktinského kláštera, který byl později přestavěn na zámek. Krásné nástěnné malby a kamenické detaily, unikátní klenby nebo 700 let starou výdřevu stropu si lze prohlédnout v rámci komentovaných prohlídek. Od baziliky se vám naskytne úchvatný pohled na bývalou židovskou čtvrť. Jedná se o soubor 120 domů a mnoha uliček a průchodů, které tvoří jedinečný celek. V této části města najdete také židovský hřbitov, radnici, chudobinec a Zadní synagogu.

V polovině července stojí za návštěvu festival Oživené židovské město Třebíč (Ožižim). Četníci hlídají pořádek v ulicích, k vidění a poslechu jsou kejklíři a potulní muzikanti, z hospodských okének voní starodávné dobroty a na plátnech se promítají prvorepublikové filmy.

Jihomoravský kraj

Brno – Vila Tugendhat

Na seznamu UNESCO: od roku 2002

Časová náročnost: 2 hodiny

Více informací: https://www.tugendhat.eu/

Brněnská vila Tugendhat má za sebou historii, která kopíruje společenské změny. Původně rodinné sídlo manželů Tugendhatových bylo v období 2. světové války zabráno gestapem, byli v ní ustájení koně Rudé armády, sídlo taneční školy i rehabilitačního střediska, a v poslední fázi sloužila jako vládní objekt. Důvodem, proč je vila zapsaná v seznamu UNSECO, je ale její unikátní architektura. Konstrukce, uspořádání, nadčasové technické vybavení a dekorativní pojetí interiéru v kombinaci s výbornou zachovalostí dělají z vily jednu z nejvýznamnějších předválečných staveb moderního bydlení.

V rámci komentovaných prohlídek spatříte nejdůležitější místnosti nebo si můžete projít vilu celou. Součástí prohlídek může být také návštěva přilehlé zahrady a venkovních teras. Všechny prostory a doplňky jsou restaurovány do vizuálu, jaký měly v roce 1930.

Jestliže je pro vás vila příliš vzdálená, nebo se na osobní prohlídku nemůžete dostavit z jiných důvodů, využijte možnost procházet se vilou alespoň virtuálně. Tato prohlídka je zdarma, její součástí je komentář průvodce, a díky ní se podíváte i na jinak nepřístupná místa.

Lednicko-valtický areál

Na seznamu UNESCO: od roku 1996

Časová náročnost: 5 hodin

Více informací: https://lednickovaltickyareal.eu/

Lednicko-valtický areál se rozprostírá na ploše 200 km² – jedná se o největší uměle vytvořený komplex na světě. Největší dominantou je zámek, jehož interiéry si lze prohlédnout v rámci několika prohlídkových okruhů. Naskytne se vám tak pohled na úžasné řemeslné práce, jako je např. vřetenové schodiště, kazetové stropy, reliéfy stromu života nebo mramorové krby.

Po prohlídce se můžete vydat na procházku zámeckým parkem, který je udržován v anglickém stylu. Pěšky, na kole, koňským povozem nebo lodičkou navštívíte několik dalších pamětihodností a zajímavostí v celém zámeckém areálu – skleník, Minaret, Lovecký zámeček, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův Hrad, Obelisk a Rande-vous.

Mezi nejzajímavější akce, které můžete v areálu a městě navštívit, bez pochyb patří Lednické vinobraní & Gulášfest & Dýňobraní. Koná se každý rok zhruba v polovině září.

Olomoucký kraj

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Na seznamu UNESCO: od roku 2000

Časová náročnost: 2 hodiny

Více informací: https://www.olomouc.eu/

V samotném srdci města Olomouc najdete monumentální a autentický, 35 metrů vysoký Sloup Nejsvětější trojice. Uvnitř sloupu je postavená menší kaple, kterou si můžete prohlédnout s průvodcem. Prohlídka trvá zhruba 15 minut. Je dobré se na ni předem objednat. Vnější část sloupu je bohatě zdobená mnoha architektonickými a uměleckými prvky z nejrůznějších materiálů – 18 soch, 12 světlonošů, 6 reliéfů s polopostavami apoštolů, sousoší Nanebevzetí Panny Marie a sousoší Nejsvětější trojice.

Prohlídku sloupu spojte s obhlídkou celého města. Přímo na náměstí v těsné blízkosti sloupu najdete radnici s orlojem. Pěknou procházkou po uličkách města se dostanete na Dolní náměstí, do městského parku Bezručovy sady, ke kostelu sv. Mořice, katedrále sv. Václava nebo na výstaviště Flora Olomouc. Zde se pravidelně konají nejenom zahrádkářské výstavy. Nedaleko centra města je umístěno také olomoucké Rozárium. Na ploše 3,5 hektaru zde roste více než 3000 růžových keřů.

Karlovarský kraj

Krušnohoří – Hornický region Erzgebirge

Na seznamu UNESCO: od roku 2019

Časová náročnost: 3 dny

Více informací: https://www.montanregion-erzgebirge.de/cz/

Součástí celého regionu je 22 lokalit – 5 v České republice a 17 v Německu. Na české straně se jedná o vrch Mědník, Rudou věž smrti u Ostrova a hornické kulturní krajiny Jáchymov, Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná a Krupka. Celá oblast je výjimečná díky své krajině, jež byla formována v důsledku těžby nejrůznějších nerostů. Najdete zde mnoho propadlišť, štol, vodních nádrží a kanálů. Objevíte také život v podzemí. Každá oblast je něčím unikátní a stojí za poznání.

Celý region nabízí široké vyžití také pro cyklisty, horské turisty a milovníky historie. Zimu si zde užijí lyžaři i běžkaři. Záleží jen na vás, jaký cíl svých cest si zvolíte – může to být krásná příroda plná lesů, rybníků, údolí a hor nebo návštěva některé z památek, lázní, hradů nebo zámků.

Krajina lázeňských měst Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně – Lázeňský trojúhelník

Na seznamu UNESCO: od roku 2021

Časová náročnost: 3 dny

Více informací: https://www.marianskelazne.cz/, https://www.karlovyvary.cz/, https://www.frantiskovylazne.cz/

Trojice českých lázeňských měst v západních Čechách tvoří svým umístěním na mapě pomyslný trojúhelník. Jedná se o Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně. Všechna tato lázeňská města patří mezi 11 celosvětově nejvýznamnějších. V každé lokalitě na vás čekají krásné promenády, léčivé prameny a vřídla, parky, zahrady a kulturní zařízení. Na své si přijdou také milovníci sportu.

Každé lázeňské město je něčím výjimečné a stojí za prohlídku, na kterou je dobré vyhradit si jeden den.

Mariánské Lázně jsou hojně navštěvované kvůli krásné promenádě se zpívající fontánou. Léčivé prameny pomáhají na nemoci ledvin, dýchacího a pohybového ústrojí, gynekologické potíže a onkologická onemocnění.

jsou hojně navštěvované kvůli krásné promenádě se zpívající fontánou. Léčivé prameny pomáhají na nemoci ledvin, dýchacího a pohybového ústrojí, gynekologické potíže a onkologická onemocnění. V Karlových Varech objevíte kromě krásné promenády a mnoha pramenů také kouzlo Becherovky. Nevynechejte ani návštěvu sklářské huti Moser. Na přelomu června a července se v Karlových Varech koná slavný filmový festival.

objevíte kromě krásné promenády a mnoha pramenů také kouzlo Becherovky. Nevynechejte ani návštěvu sklářské huti Moser. Na přelomu června a července se v Karlových Varech koná slavný filmový festival. V prostředí krásných parků a lesoparků objevíte kouzlo Františkových Lázní. Co si nesmíte nechat ujít, je slavná soška Františka s rybou. Jedná se o symbol lázní. Nedaleko nich je přírodní rezervace Soos – velké rašeliniště s jezírky, minerálními prameny a naučnou stezkou.

Pardubický kraj

Kladruby nad Labem – Krajina pro chov koní

Na seznamu UNESCO: od roku 2019

Časová náročnost: 5 hodin

Více informací: https://www.nhkladruby.cz/

Nejenom milovníci koní budou potěšeni návštěvou tohoto krásného přírodního prostředí. V rámci prohlídky prozkoumejte stáje, v nichž se seznámíte se starokladrubskými koňmi. Toto plemeno je speciálně vyšlechtěno pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Koně jsou krásně bílé a pasou se na přilehlých loukách. Do svého programu zařaďte také návštěvu zámku, kočárovny, postrojovny, muzea a rozhledny. Z vrcholku rozhledny se vám naskytne úchvatný výhled na celé okolí, přilehlé louky a pasoucí se koně.

V průběhu celého roku se zde koná několik událostí – mezinárodní závody spřežení koní (Rudolfův pohár), Den starokladrubského koně, Hubertova jízda nebo akce Kladruby naruby.

Zámek a zámecký areál Litomyšl

Na seznamu UNESCO: od roku 1999

Časová náročnost: 3 hodiny

Více informací: https://www.litomysl.cz/

Renesanční zámek vás osloví především díky krásným psaníčkům na fasádě, která jsou naprosto unikátní. V rámci celého zámku by se vám nemělo podařit najít stejné psaníčko. Památka je včetně přilehlého parku velmi fotogenická. Nejinak je tomu s vnitřním interiérem a renesančním divadlem. Absolvujte proto některý z prohlídkových okruhů.

Jakmile si vychutnáte kouzlo zámku, musíte navštívit také krásné náměstí, které je po obou stranách lemované starodávnými domy. Jejich součástí je také obloukové podloubí. Procházka po náměstí je sama o sobě krásným zážitkem. Ztracenou energii můžete znovu načerpat v Klášterních zahradách. Ze všech míst v zahradě uvidíte krásné výhledy na přilehlé okolí. Litomyšl je rodištěm Bedřicha Smetany. Každý rok se proto ve městě koná celý jeden měsíc festival Smetanova Litomyšl. Nejenom v průběhu festivalu je Litomyšl hojně navštěvována turisty.

Liberecký kraj

Jizerskohorské bučiny

Na seznamu UNESCO: od roku 2021

Časová náročnost: 1 den

Více informací: https://www.jizerky.cz/

Jizerskohorské bučiny jsou jednou z nejzachovalejších přírodních lokalit v České republice. Na ploše 27 km² najdete unikátní ekosystém smíšeného lesa s výraznou převahou buků. Při procházce touto Národní přírodní památkou narazíte na několik skalních útvarů, skalní věže, vyhlídky, pomníčky a také vodopády a horské potůčky. Na seznamu UNESCO je zapsáno 9 vyhlídek a 4 vodopády. Procházku si můžete naplánovat sami podle svých možností, lze ale využít i jednu ze dvou naplánovaných nenáročných tras v délce do 2 km.

V žádném případě nepodceňujte přípravu na den strávený v této lokalitě. Vezměte si s sebou dostatek vody a občerstvení. Je dobré připravit se také na náhlou změnu počasí. I když ráno svítí sluníčko, po obědě se může zatáhnout a začne padat studená mlha. Opalovací krém a lehká větrovka či svetr by neměly ve vašem batohu chybět.

Ústecký kraj

Žatec a krajina žateckého chmele

Na seznamu UNESCO: od roku 2023

Časová náročnost: 4 hodiny

Více informací: https://www.infozatec.cz/

Na území této významné lokality je po staletí psán příběh toho nejcennějšího, nejúrodnějšího a nejvyšlechtěnějšího chmele, který je znám po celém světě. Například odrůda Žatecký červeňák, Saaz, je ingrediencí plzeňského ležáku, ale také irského tmavého ležáku Guiness nebo belgického Stella Artois.

Při návštěvě města a okolí se soustřeďte především na centrum a budovy spojené se sušením, skladováním a zpracováním chmele. Navštívit můžete také Žatecký pivovar, Muzeum pivovarnictví Žatecka, Chrám chmele a piva, Chmelový maják nebo Chmelařské muzeum. Kolem řeky Ohře, v Trnovanech nebo v blízkosti obce Stekník si projděte krásné chmelnice a rokokový zámek s italskou terasovitou zahradou.

Každý rok se ve městě začátkem září konají největší slavnosti chmele a piva v EU. Slavnosti se konají v centru města a kromě ochutnávky místního piva nabízejí také nespočet hudebních koncertů a kulturních vystoupení.

Zlínský kraj

Zahrady a zámek Kroměříž

Na seznamu UNESCO: od roku 1998

Časová náročnost: 4 hodiny

Více informací: https://kromeriz.eu/

K nejvýznamnějším památkám města patří Arcibiskupský zámek, který byl letním sídlem olomouckých arcibiskupů a biskupů. V jeho těsné blízkosti leží Podzámecká zahrada. Ta je plná krásných záhonů, kašen a najdete zde také volně pobíhající pávy a větší rybníček. Děti potěší menší prostor s ptačími voliérami. Součástí zahrady je také výběh s domácími zvířaty.

Při návštěvě města si nesmíte nechat ujít prohlídku Květné zahrady. Právem je považována za jednu z nejkrásnějších barokních zahrad střední Evropy. V zahradě jsou rozmístěné fontány, sochy, úchvatné geometrické záhony plné barevných květin a mohutné starodávné stromy. Pokud budete mít čas, zavítejte také do místní Oranžerie, zámecké kaple, zámecké věže nebo do stájí.

Zhruba od poloviny července se koná již tradiční festival Hudba v zahradách a zámku. Mnoho nevšedních zážitků si můžete užít především v podvečerních časech. Festival probíhá až do konce července.