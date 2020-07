Pamatujete? Naše dovolené za socíku: Podnikové chaty i stanová městečka

Noci pod stanem v narvaném kempu, organizovaná zábava na podnikových chatách, nekonečné kolony na hranicích, aby se člověk dostal na přeplněné pláže maďarského Balatonu. Tak nějak vypadaly dovolené za socialismu. Prohlédněte si galerii a zavzpomínejte na staré časy!

Kuba za odměnu

Zahraniční zájezdy směřovaly za socialismu k Baltskému moři do tehdejší NDR a Polska, do Rumunska a Bulharska. Navštěvované byly i sovětské destinace a Kuba, kam se jezdilo za odměnu za vzornou práci.

Kdo neměl dostatek financí na dovolenou v zahraničí, musel se spokojit s volnem stráveným pod stanem v kempu nebo na nějaké z podnikových chat. Větší šťastlivci pak měli vlastní chalupy, kde trávili většinu léta.

Jako Homolkovi

Mnoho lidí využívalo také hromadné rekreace. Jestli jste je sama nezažila, pak si můžete udělat představu, jak takové dovolené vypadaly, podle filmů Anděl na horách nebo série komedií o rodině Homolkových.

Tahle společná organizovaná forma trávení volna byla určena především pro rodiny s dětmi a dostávali ji výborní pracovníci a členové organizace ROH platící pravidelné příspěvky.

Jestli vám v současnosti čtyři až pět týdnů dovolené připadá málo, vraťte se v čase. Věděla jste, že do pěti odpracovaných let byly pouze dva týdny dovolené? Od pěti do patnácti odpracovaných let byly tři týdny řádné dovolené. A až od třiatřiceti let věku, tedy po odpracování patnácti let, byl nárok na čtyři týdny.

Kam jste na dovolenou za socialismu jezdila vy?