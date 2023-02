Pamatujete? Takto vypadaly potraviny za komunistů. Mnohé milujeme dodnes

Dezerty Metro, čokoládová tyčinka Milena, Pribináček nebo Termix? To všechno jsou sladké výrobky, které si drží více než 50letou tradici. Retro značky jsou stále in, i když se jejich složení za desetiletí často výrazně změnilo. Někdy k lepšímu, jindy suroviny nahradily levné tuky a sladidla.

Tyčinka Margot, důvěrně zvaná margotka, patří k nejoblíbenějším tradičním sladkostem. Začala se vyrábět kolem roku 1944. Tehdy se ještě nejednalo o pravou Margot tyčinku, v začátcích výroby se do dutinky vkládal plátek margotového těsta a celá laskomina se přelila čokoládovou polevou a zabalila do zeleno-žlutého obalu. Margot v dnešní podobě začal vyrábět závod Zora v Olomouci v roce 1960.

Kofila má už opravdu dlouhou tradici, a to od roku 1923. Její nezaměnitelný žlutý obal s mouřenínem s turbanem na hlavě je pořád blízký původnímu obalu Kofily, který vytvořil tehdejší přední český výtvarník a malíř Zdeněk Rykr.

I když už se dávno nevyrábí v tuzemsku, sušené mléko pro kojence přišlo v Československu na trh už v roce 1950 pod značkou SUšená NÁRodní. Ačkoli už řadu let nepatří Čechům a dováží se ze Švédska, patří mezi nejprodávanější kojenecká mléka v Česku.

Šestivrstvá oplatka s krémovou náplní a po obvodu máčená v čokoládě se původně v roce 1945 vyráběla do tvaru trojúhelníku. Tatranka tak měla připomínat štíty hor. Ale ani šest vrstev oplatek jí nevydrželo. Po znárodnění původní firmy, za kterou stál Theodor Fiedor, šla kvalita dolů. Klesl podíl náplně, původně tvořil podíl arašídů dokonce 10 procent. A začal se i zvyšovat podíl cukru a rostlinných tuků.

Kofola je dítě politické poptávky – na konci padesátých let minulého století chtěli soudruzi vytvořit vlastní alternativu k „imperialistické“ Coca-Cole. V národním podniku Zátka v Praze tak vznikl sirup KOFO, který byl základem pro výrobu nápoje Kofocola, která se kvůli strachu z autorských práv přejmenovala poté na Kofolu.

Vegeta

Sypká přísada na dochucení polévek, omáček a dalších slaných jídel nesměla chybět snad v žádné kuchyni. Jugoslávský výrobek z 50. let se úspěšně dovážel nejen do socialistického Československa, ale také do zemí Sovětského svazu či Maďarska.

Zázrak ochucovadla nestojí na ničem jiném než na glutamátu sodném. I když se dnes zatracuje, mnoho lidí bez něj stále nedá ani ránu. Stejně jako nezaboří lžíci do polévky, aniž by ji nevylepšili alespoň několika glutamátovými kapkami „maggi“. Ani černá lahvička s červeným uzávěrem se nezměnila.