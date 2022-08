Pamela Anderson: Milostné eskapády sexbomby, kterou miloval každý kluk

Kanadský pivovar jí dokonce díky nechtěné, ovšem veleúspěšné reklamě okamžitě nabídl pozici tiskové mluvčí. Ambiciózní Pamelu to ale táhlo do města „padlých andělů“. Moc dobře si totiž byla vědoma svých předností a chtěla dobýt svět. V Los Angeles dostala svou první velkou příležitost – zapózovala pro magazín Playboy.

Spolupráci jí prestižní pánský časopis nabídl ještě několikrát a smyslná Kanaďanka se jako jedna z mála stala „cover girl“ vícekrát za sebou. To vedlo k sérii menších televizních rolí a poté i k vysněné roli v americkém sitcomu Home Improvement, který dokonce získal cenu Emmy. Přelomový byl pro sexy blondýnu rok 1992. Nabídka do seriálu Pobřežní hlídka po boku Davida Hasselhoffa se nedala odmítnout. Výstavní plavčice v červených plavkách pak visela na zdi na plakátu nejednoho dospívajícího pubescenta.

Manželství nezachránily ani děti

Pamela se brzo dostala do hledáčku slavných mužů. Románky prožila s hvězdami jako Dean Cain, Sylvester Stallone nebo Scott Baio. Jenže osudovou lásku našla až v divokém rockerovi Tommym Leeovi. Tomu v roce 1995, po čtyřech dnech randění, řekla své ano. Krátce nato zaznamenalo jejich manželství obrovský skandál, a to poté, co z jejich trezoru zmizela nahrávka jejich milostných hrátek a začala se obrovskou rychlostí šířit po internetu. Šlo tehdy o první uniklou sex tape slavných osobností, která se dostala do prodeje.

Už po roce to začalo v manželství skřípat. Tommyho výbušná povaha vyeskalovala až do psychického a fyzického napadání, kdy Pamela údajně uvažovala i o sebevraždě. Své první dítě potratila, pak se páru narodil syn Brandon, o rok později syn Dylan. Jenže ani děti nedokázaly rodiče stmelit a po několika rozchodech a návratech oba oznámili definitivní rozchod.