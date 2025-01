Pamela Anderson odhodila make-up i fasádu hloupé blondýny. Režisérka ji přirovnává k Marilyn Monroe

Část 1 / 6



Kdyby vám před třiceti lety někdo řekl, že se plážová sexbomba, která vypadá, že celý den řeší jenom velikost svých prsou, stane kritiky uznávanou herečkou, asi byste kroutili hlavou. Díky roli v loňském filmu The Last Showgirl, která ji v jejích 57 letech přinesla i první nominaci na Zlatý glóbus, prožívá zasloužený comeback. „Cítím, že tohle je začátek mé kariéry,“ řekla Anderson v rozhovoru pro Vancouver Sun. Pamela dále uvedla, že nemá pocit, že by snad své umělecké schopnosti skrývala jako nějaké tajemství, a pravdou je, že v podstatě po celou dobu své kariéry nesešla z očí veřejnosti. A často čelila i velmi tvrdým reakcím.

Pokračování 2 / 6 Jako Marilyn Monroe Gia Coppola, režisérka snímku The Last Showgirl, ve stejném rozhovoru Pamelu Anderson dokonce přirovnala k Marilyn Monroe naší doby. (Pokud je vám jméno režisérky povědomé, máte pravdu. Gia je vnučkou Francise Forda Coppoly.) Marilyn Monroe i Pamela Anderson si prožily mnoho traumat, přesto měly dobré srdce a zároveň pro obě byla jejich „největší role“ ta životní, ve které předstíraly naivní blondýny, a všichni jim to sežrali i s navijákem! Opravdu bychom mezi těmito ikonami mohli najít mnoho paralel, od těch povrchních – obě jsou známy pro svou krásu a obě pózovaly pro Playboy, až po ty opravdu zásadní. Obě si prožily mnoho traumat, přesto měly dobré srdce a zároveň pro obě byla jejich „největší role“ ta životní, ve které předstíraly naivní blondýny, a všichni jim to sežrali i s navijákem! Všechny jsme krásné: Ideál krásy v proměnách staletí V posledních letech se ukazuje, že hrát hloupou blondýnu byla pro Monroe možná strategie přežití. Ona i Anderson na tomto veřejném obraze participovaly, protože směs společenských norem a hollywoodských stereotypů těmto ženám nejspíš nabízela více kariérních možností, než kdyby se projevily v souladu se svou inteligencí. Marilyn Monroe byla opravdová intelektuálka, která dokázala vyšlapat cestu generaci žen a přímo podpořit mnoho svých současnic. Například když v 50. letech klub Mocambo, kam byl povolen vstup pouze bílým, nedovolil vystoupit zpěvačce Elle Fitzgerald, Monroe zavolala manažerovi a řekla, že pokud si Fitzgerald zarezervuje, bude chodit na všechna její vystoupení. A dosáhla svého. I kvůli svému předčasnému skonu bohužel Marylin Mondroe neměla možnost projevit své pravé já, jako se to teď daří po mnoha letech nepochopení Pamele Anderson. Vypadá to, že Pamela vstoupila do let, kdy už si na nic nemusí hrát a reakce veřejnosti ji vůbec nerozhodí. A že si útoků na svůj vzhled i svou inteligenci užila. „Nějak pochybuji, že by to Pamela skutečně četla. Asi by se měla držet Pobřežní hlídky,“ nevybíravě okomentovala v roce 2009 jedna novinářka fotografie Pamely pro značku Vivienne Westwood. Pamela je na nich totiž vyobrazena s Platónovou Ústavou. I kvůli svému předčasnému skonu bohužel Marylin Mondroe neměla možnost projevit své pravé já, jako se to teď daří po mnoha letech nepochopení Pamele Anderson.

Pokračování 3 / 6 Žádná blbá blondýna Snad se tato novinářka chytla za nos alespoň v roce 2023, kdy populární herečce vyšla kniha jejich memoárů Love, Pamela. Z ní je jasné, že množství knih, které tato „hezká tvářička“ přečetla a ze kterých v těchto pamětech cituje, je ohromující. Píše nejen o knihách a oblíbených autorkách (Sylvii Plath, Anaïs Nin, Virginii Woolf, Doris Lessing, Emily Dickinson a dalších), ale i o psychologii, filozofii, rodičovství, mytologii, umění, herectví, dokonce i o pohádkách. Miluje také poezii. Pamela si zažila traumatické vyrůstání a knihy jí byly často útěchou. Doma měla kromě často opilého táty také velkou knihovnu, ve které jednoho dne objevila Shakespeara. „Byla jsem ohromena - bylo to tak krásné, jako úplně nový jazyk,“ uvedla Pamela, která prý umí dodnes recitovat například Hamletův monolog. Množství knih, které Anderson přečetla a z nichž cituje ve svých pamětech, je ohromující. Ale není to jen Pamelina inteligence, se kterou nás dokázala přesvědčit o své neinteligenci, která dnes kdekomu vyráží dech. Pamela Anderson se po minulých dekádách, ve kterých by se dala s trošku kritickým jazykem popsat jako žena, která představovala pro mnohé nedosažitelný „ideál krásy“, rozhodla tento obraz zbořit a ze své silné pozice nyní odhaluje nejen svou vnitřní zranitelnost jako žena s velkým srdcem i traumaty, ale i tu vnější.

Pokračování 4 / 6 Úplně nahá Pro mnohé z nás je make-up každodenní nezbytnost, která nám nejen pomáhá cítit se sebevědoměji, ale do jisté míry nás obrňujeme před vnějším světem. Když Pamele v roce 2019 zemřela její dlouholetá maskérka Alexis Vogel, přišla nejen o drahou přítelkyni, ale i o veškerou radost z líčení. S Alexis se poprvé setkaly při natáčení Pobřežní hlídky a znaly se nejméně čtvrt století.

„Byla nejlepší. Od té doby jsem cítila, že bez Alexis je pro mě lepší make-up prostě nenosit,“ popsala v roce 2023 pro Elle těžký moment, který se dá zároveň vnímat jako velká pocta ženskému přátelství. „Cítím se mnohem pohodlněji ve své vlastní kůži, ale také jsem v odvětví, které se skutečně zaměřuje na krásu. A tak jsem si řekla, že krásu vyzvu,“ rozhodla se Pamela.

A jak je u této komplexní ženy zvykem, vyzvala krásu na souboj ve velkém stylu. Někteří by se možná báli bez líčení vynést koš, protože co když náhodou někoho na těch 50 metrech potkáme? Ale Pamela se vydala „nahá“ rovnou na červené koberce. Mimořádným momentem bylo, když vyrazila v roce 2023 na udílení módních cen v Londýně. Odmítnutí drahého vzhledu náročného na údržbu bylo něco, za co si vysloužila uznání od celebrit i veřejnosti.

Pokračování 5 / 6 Kontroverze Ne každý byl ale z Pamelina rozhodnutí nadšený. „Odmítám přijmout revoluci bez make-upu, pro kterou je Pamela Anderson hlavní tváří. Ne proto, že bych neměla ráda make-up, ale protože nesouhlasím s tím, že make-up utlačuje ženy. Nepotřebuji, aby mě někdo inspiroval, abych šla ven s make-upem nebo bez něj. Také nepotřebuji, aby mi někdo říkal, že stojím více či méně, protože nosím make-up nebo ne,“ dala by se shrnout slovy Lindsay Soberano Wilson asi nejrelevantnější výtka. Reprodukovat hloupé útoky na sociálních sítích na vzhled Pamely nemá cenu, jiní ale herečce vyčítali, že to dělá čistě pro pozornost. Na to by se dalo namítnout, že dělat něco pro pozornost je zkrátka součást její práce a že to dělá skvěle. Pokud Pamelu uvidíte na plátně nebo v některých kosmetických kampaních, není tak úplně stoprocentně bez make-upu. „Občas make-up ještě nosím ráda, ale jde o tu správnou příležitost,“ uvedla loni na předávání Gotham Awards. Ale o make-up samotný přece jen tolik nejde.

Pokračování 6 / 6 Honit se za mládím je marné „Honit se za mládím je marné,“ popisuje své důvody samotná beauty ikona, která na konci minulého roku zazářila v show herečky Drew Barrymore. Tam jsme mohli být svědky dalšího krásného momentu. V průběhu pořadu se totiž moderátorka Barrymore a hostka Valerie Bertinelli rozhodly následovat Pamelu a odstranily si veškerý make-up. Barrymore byla tak nadšená, že si dokonce sundala příčesek. Ať už se ohledně makeu-pu cítite jakkoliv, Pamele se nedá upřít, že pro ty lidi, kteří se v něm necítí dobře, nebo se touží ve svém životě soustředit na něco jiného, představuje ohromnou inspiraci, ať už jsou její důvody jakékoliv. Pamela nám ukazuje, že se nemusíme schovávat kvůli tomu, že stárneme. Možná se přiblížíme o kousek více přirozenosti, kdy budeme vídat slavné osobnosti bez přehnaných a nedosažitelných příkras. Budeme mít možnost se nadechnout a uvědomit si, jak ve skutečnosti vypadají ženy různého věku a že nemají celý život perfektně vyžehlenou pokožku s dokonalým líčením. Pamela nám ukazuje, že se nemusíme schovávat kvůli tomu, že stárneme. A to je ve světě, kdy se mladí lidé trápí svým vzhledem bez filtrů na sociálních sítích, velmi cenná a možná nejdůležitější role Pamely Anderson. Teď už je opravdu jen na nás, jak se z její odvahy poučíme. Umíte stárnout? Položte si těchto 13 otázek a otestujte se