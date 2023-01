Panenka Barbie míří do kin: Lady Gaga ve hře a místo romantiky akční film!

Panenka Barbie se brzy stala celebritou, která pronikla do světa showbyznysu. Natočila se o ní řada animovaných filmů i seriálů, vznikl nespočet knížek a kuchařek, po jejím dokonalém vzhledu zatoužila nejedna mladá dívka, a někteří dokonce došli tak daleko, že podstoupili mnoho plastických operací, aby se svému plastovému ideálu podobali. Barbie byla múzou i v hudebním světě – právě podle ní vznikl hit Barbie Girl, s nímž se dánsko-norská skupina Aqua v roce 1997 dostala na přední příčky žebříčků světových hitparád. Barbie však zůstala věrná svému plastovému protějšku panáčkovi Kenovi Carsonovi, s nímž se poprvé setkala v televizní reklamě v roce 1961.

Brak, nebo trhák?

Nový film režisérky Grety Gerwig o (ne)dokonalé Barbie vyhnané z Barbielandu do skutečného světa je dlouho očekávanou novinkou. A také velmi diskutovanou. Už to, že se samotná režisérka snímku může pyšnit dvěma nominacemi na Oscara za film Lady Bird a má na svědomí i další úspěšný trhák Malé ženy, vyvolává minimálně zdvižená obočí. Právě proto nelze od novinky očekávat typickou romantickou komedii nebo snad barevnou pohádku pro děti. „Je to film o tom, že musíte najít svoji vnitřní krásu, této části svého já opravdu věřit a být tou nejlepší verzí sama sebe,“ uvedl pro IndieWire herec Simu Liu, jenž se v Barbie objeví.

Ostatně hvězdné obsazení slibuje podívanou samo o sobě. Kromě hollywoodského idola Ryana Goslinga v roli Kena a krásné Margot Robbie představující Barbie se ve filmu objeví další známá jména jako America Ferrera, Will Ferrell nebo třeba Michael Cera.