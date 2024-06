Poučku Paretova pravidla jste možná už slyšeli při studiu nebo v zaměstnání. Pokud je to pro vás úplně nové téma, vyplatí se věnovat mu čas. Jestliže se totiž naučíte Paretovo pravidlo správně používat v osobním i profesním životě, podaří se vám dosáhnout spokojenosti a radosti. A ještě k tomu ušetříte čas, peníze i vlastní energii. Pojďme se podívat na to, jak s pravidlem 80/20 pracovat.

Jak zní Paretovo pravidlo 80 na 20?

Paretovo pravidlo říká, že 80 % našeho úsilí přináší jen 20 % výsledků. A jak na tuto zákonitost Vilfredo Federico Damaso Pareto přišel? Tento italský matematik, ekonom, statistik a politik v roce 1906 vypozoroval, že když zasadil na své zahrádce hrách, 80 % celé úrody pocházelo pouze z 20 % vysázených lusků. A podobnou zákonitost začal Pareto spatřovat také v mnoha dalších oblastech svého života, zaměstnání, v ekonomice a také ve své univerzitní praxi.

Co je podstatou Paretova pravidla?

Toto pravidlo se již mnoho desítek let využívá při vedení zaměstnanců, time managementu, vyhodnocování tržeb, analýze chování zákazníků a dalších oblastech ekonomiky a podnikání. Platí například, že 80 % firemního zisku plyne z 20 % produktů. 80 % tržeb je získáno od 20 % klíčových zákazníků. 20 % obchodních zástupců stojí za 80 % celkového prodeje. A takových příkladů bychom mohli uvést několik desítek.

Jak zhubnout bez hladovění? Vyzkoušejte pravidlo 80/20

Už jste někdy slyšeli o dietě 80/20? Při této dietě platí, že 80 % vašeho jídelníčku tvoří nutričně hodnotné potraviny, kterými tělu dodáte všechny potřebné látky pro zdraví a správný vývoj, a zbylými 20 % uspokojíte vlastní chutě. Nevadí, že to bude čokoláda, zmrzlina, pizza nebo hamburger. Tělo potřebuje vše, o co si žádá, i když to úplně neodpovídá přísnému dietnímu režimu.

Používání Paretova pravidla v osobním životě, pro své blaho, radost a uspokojení, však není úplně obvyklé, ačkoliv vedení vlastního života ke spokojenosti je velice podobné vedení velké nadnárodní firmy. Jak tedy pravidlo zapracovat do soukromí a jak z něj co nejvíce těžit?

Život podle pravidla

Aby se vám podařilo najít v životě potřebnou rovnováhu a pohodu, je důležité přemýšlet o svých prioritách a klíčových potřebách. Díky Paretovu pravidlu pochopíte, co je pro vás opravdu nezbytné a které činnosti mají smysl. Oprostíte se od věcí, lidí a činností, které vás jen vysávají a spíše vám škodí. Výsledkem pak bude úspora peněz, času a energie.

Jak tedy začít?

Definujte si vaše nejdůležitější plány, cíle a projekty. Nejlepší bude, když si vše sepíšete na papír, abyste měli všechno pěkně pohromadě. Zeptejte se sami sebe, co je pro vás důležité? Co nutně potřebujete? Čeho chcete v životě dosáhnout? Přemýšlejte jak o osobním, tak i pracovním životě. U každého napsaného bodu popřemýšlejte, jak moc je pro vás důležitý. Opravdu potřebujete všechny tyto body splnit? Nejde některý z nich odložit? Nesouvisí spolu některé body? Zkuste si říci, kterých 20 % všech sepsaných bodů bude mít ten největší dopad na vaši spokojenost, zdraví a pohodu. Najděte jen několik bodů, které vám v konečném důsledku přinesou 80 % chtěného stavu. Body, které si zvolíte, jsou pro vás klíčové. Jenom na tyto nyní upírejte pozornost a věnujte se jim. Neplýtvejte svojí energií na jiné, ne tolik důležité záležitosti. Nemusíte se ale ani obávat, že byste se k těm méně důležitým bodům už nikdy nevrátili.

Abyste dosáhli celkové rovnováhy, zkuste si odpovědět také na tyto otázky:

S jakými lidmi trávíte nejvíce času? Pravděpodobně jste nejvíce času (80 %) s lidmi, kteří vám dávají jen minimum štěstí (20 %).

Pravděpodobně jste nejvíce času (80 %) s lidmi, kteří vám dávají jen minimum štěstí (20 %). Které činnosti, koníčky a zájmy vyplňují váš den? Často nejvíce radosti (80 %) získáváte z činností, kterých je ve vašem životě jen minimum (20 %).

Uvědoměním si všech výše zmíněných bodů se vám snáze podaří zaměřit svoji energii, čas a peníze do oblastí a lidí, kteří jsou pro vás prospěšní.

Pravidla dělají pravidlo

Úspěchu dosáhnete lépe, pokud budete mít na paměti také několik základních pravidel. Díky nim bude zavedení Paretova pravidla do vašeho života jednodušší a efektivnější. O jaká pravidla jde?