ROMANA (40): Bývalý partner mě připravil o peníze, skončila jsem v ubytovně a s dluhy

Před pár lety jsem potkala Romana. Byla to láska na první pohled. Rozhodně by mě tehdy nenapadlo, že kvůli němu skončím na ulici. Tvrdil mi, že do teď pracoval jako barman, ale že se mu už rýsuje nová práce.

Byla jsem zaláskovaná a blbá a nabídla mu, že když bude potřebovat, nějaké peníze mu klidně půjčím. A žádost o ně na sebe nenechala dlouho čekat. Důvod byl prostý. Potřebuje zaplatit nájem. Vybrala jsem deset tisíc a půjčila mu je.

Druhý měsíc mě Roman o půjčku požádal znovu. Opět jsem sáhla do úspor a opět jsem mu pomohla zaplatit nájem. Další měsíc už sice můj drahý pracoval, ale na zaplacení nájmu stále ještě neměl.

Dušoval se, že je to naposledy, a jestli chci, ať se nastěhuji k němu. Našla jsem za sebe náhradu a odstěhovala se ke své lásce v domnění, že vše bude sluncem zalité. A nutno podotknout, že chvíli bylo. Jenže pak se ukázalo, že tohle byla ta největší chyba, kterou jsem udělala.

Vzhledem k tomu, že Roman platil nájem, vzala jsem si půjčku a koupila televizi, novou pračku se sušičkou a další věci, prostě jsem jeho byt zařídila ze svého.

Jenže po třech měsících se můj milý začal chovat divně. Neustále mu zvonil telefon, se kterým si zalézal do koupelny nebo na záchod, abych ho neslyšela.

Nejdřív jsem si myslela, že má jinou, ale nakonec bylo všechno jinak. Jednoho dne jsem přijela po týdnu ze služební cesty a do bytu jsem se vůbec nedostala. Na dveřích byly pásky a zámek byl evidentně vyměněný.

Volala jsem mu, co se děje, a on jen suše řekl: „Neplatil jsem nájem, tak mě vystěhovali. A tvoje věci jsem prodal.“ Nevěřila jsem vlastním uším. Z minuty na minutu jsem zůstala bez střechy nad hlavou, s vyluxovaným kontem a dluhy.

Nevěděla jsem, co mám dělat. K rodičům se mi nechtělo. Romana mi totiž neschvalovali. Pár nocí jsem přespala u kamarádky a pak žila víc než rok na ubytovně. Musela jsem splácet půjčku a na nový pronájem bylo nutné předem zaplatit tři nájmy, tolik peněz jsem prostě neměla.

Další nepříjemnosti mě čekaly, když jsem potkala svého současného manžela. V té době jsem ještě bydlela na ubytovně, což jsem nejdřív tajila, ale nakonec jsem musela s celou pravdou ven. Krom toho, že jsem sama měla potíže s důvěrou, tak jsem se bála, že si o mně pomyslí, že jsem úplně pitomá, a nechá mě.

Naštěstí pochopil, že každý může šlápnout vedle, a dokonce mi pomohl se z celé té situace dostat. Když jsem se konečně postavila na vlastní nohy a začala normálně fungovat, přišla ta nejkrásnější odměna – žádost o ruku. Nyní už jsme pyšní rodiče dvou dcer a já doufám, že nikdy nebudou tak naivní, jako jsem kdysi byla já.