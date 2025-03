TEREZA (38): Moje osudová láska se zvrtla, partner mě zamkl přes noc v koupelně

Když si Tereza vzpomene, jak jako mladá pohrdala ženami, které se nechají svými muži mlátit, ovládat nebo vydírat, už se tomu směje. Sama to totiž zažila. Na vlastní kůži zjistila, jak snadné je dostat se do situace, kdy s vámi váš partner zachází jako s hadrem.

Nevěřila jsem, že se to někdy stane i mně, a než jsem si uvědomila, co se děje, bylo málem pozdě. Lukáš byl moje první opravdová známost a hlavně velká láska. S oblibou jsem vždycky říkala, že osudová, aniž jsem v té době věděla, jak moc jsem tím tvrzením blízko pravdě.

Byl to můj spolužák z gymnázia, ale celou dobu studií jen kamarád. Když se ale po třech letech od maturity konal třídní sraz, přeskočila jiskra a od té doby jsme byli spolu.

Zbožňovala jsem ho a obdivovala! A tak jsem si v té euforii vůbec nevšimla, že ho poslouchám na slovo a mou nejvyšší ambicí je dělat všechno pro to, aby byl spokojený a pochválil mě. Jenže čím víc jsem se snažila, tím byl odtažitější, kritičtější a nepříjemnější.

S oblibou mi domlouval, že na to a to nemám, dokola mi opakoval, že mám slabou vůli, a když jsem měla nějaký pracovní úkol nebo mě čekala důležitá povinnost, jen tak mimochodem pronášel, že to nejspíš nezvládnu. A před přáteli mě rád zesměšňoval. Nejsem žádná květinka, takže jsem se začala bránit.

Snažila jsem se s ním promluvit, případně dohodnout na návštěvě psychologa, výsledkem ale byla jen hádka a jeho další obviňování. Trpěla jsem migrénami, špatně spala a z nervů mě začal chronicky bolet žaludek.

Jeden takový výbuch vzteku se ale vymkl kontrole. Skončilo to tím, že mě odvlekl za vlasy do koupelny, tam mnou smýkl, zamkl a odešel z domu. Zůstala jsem tam uvězněná celou noc. Tvrdá zkušenost, ale asi jsem takový drsný pád potřebovala. Odešla jsem.

Konečně mi došlo, že je to zamindrákovaný chlap, který si musí zvyšovat ego a dodávat sebevědomí tak, že potřebuje shazovat nejbližšího člověka. Učebnicový psychopat. Pomoc odborníka odmítal, takže bylo jasné, že se nic nezmění. S psychopatem se dá žít jenom v utrpení, a u toho být nechci.