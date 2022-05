Partnera najdete ve zvěrokruhu: Proč se protiklady přitahují i v astrologii?

Na co si letos dát pozor během úplňků? Podívejte se na video:

Možná nemáte úplně stejné hodnoty nebo zájmy, přesto vás s tímto znamením spojuje něco, díky čemuž může váš vztah trvat velmi dlouho. A i když se to náhodou nepodaří, stále budete mít vzpomínky na hluboké propojení, které se vám nepodaří s nikým jiným.

Zvěrokruh má dvanáct znamení, která můžeme seřadit do kruhu jako čísla na ciferníku hodin. Každé znamení je spárováno se svým protikladem – znamením, které je vzdáleno sedm polí od výchozího bodu. Vztah s tímto znamením může někdy znamenat úplnou katastrofu, existuje ale spousta věcí, které se od svého protikladu můžete naučit.

Obě znamení jsou silnými vůdci, jejich techniky vedení jsou ale různé. Obě znamení dobře vědí, co je třeba udělat a jak se tím bavit. Přesto se nemají potřebu přetlačovat silou, naopak. Váhy jsou trpělivé a laskavé, díky čemuž má Beran pocit, že může být sám sebou. Respektuje individualitu Vah a je velmi tolerantní k jejich svéráznosti.

Štír i Býk jsou obě poměrně tvrdohlavá znamení, což může přinášet složité konflikty. Také Štírovy změny nálad mohou býka zmást, zatímco Býkova potřeba soukromí způsobuje, že Štír má pocit, že partner něco skrývá. Na druhou stranu se umí obě znamení navzájem docela dobře číst a řešit problémy jako tým. Ani jedno znamení není příliš komunikativní, ale když se rozhodnou společně si sednout a promluvit si, bude vše, co řeknou, důležité a velmi promyšlené.

To, co způsobuje, že vztah Býka a Štíra potrvá velmi dlouho, je fakt, že obě znamení zvěrokruhu chtějí a hlavně potřebují ve vztahu stabilitu, bezpečí a loajalitu. Právě Býk je někdo, kdo zajistí pevné základy vztahu. stejně tak Štír je v dlouhodobých vztazích velmi dobrý. Když se tato dvě znamení dají dohromady, může se stát spousta úžasných věcí. Štír obdivuje Býkovu schopnost přečkat jakoukoli bouři s klidem a grácií, zatímco Býk miluje Štírovu sentimentální stránku, která zajistí, že partneři nepůjdou spát rozhádaní. Štír chce, aby partneři společně trávili čas kvalitně, což i Býk oceňuje.

Spojení upovídaného a svérázného Blížence s přemýšlivým a filozofickým Střelcem se navenek nezdá jako dobrý nápad, ale zdání může klamat. V člověku narozeném ve znamení Blíženců se skrývá víc než to, co je na první pohled vidět. Také Střelec působí na první pohled jako zábavný a veselý člověk, dokud jej nepoznáte blíž. Teprve tehdy se ukážou jeho hluboké a tiché stránky. Takže ve skutečnosti se tato dvě znamení doplňují.

Někdy se ale konflikty objeví. Třeba když se Rak postaví do role oběti, která potřebuje pomoct. Soběstačný Kozoroh to nechápe a neumí se s tím vypořádat. Kozoroh má občas problémy s vyjadřováním svých emocí, což Rak zase moc nechápe. Pro něj je vyjadřování emocí snadné. Přesto jsou oba schopni mít pohodlný, pro někoho možná trochu dekadentní, rodinný život, kterým jim dlouho vydrží.

Lev a Vodnář tvoří zajímavý pár, v mnoha věcech jsou si podobní, v jiných zase naprosto rozdílní. Oba jsou výjimeční, ambiciózní, ale také tvrdohlaví a trochu blázniví. Lev žije přítomností a vyžaduje pozornost, kdykoliv vejde do místnosti. Oproti tomu Vodnář je často považovaný za chladného a lhostejného jedince, který má sklony žít převážně ve své vlastní mysli více než ve skutečném světě. Oba mají rádi intelektuální komunikaci, jsou nadšení pro věci, které milují, a jsou velkými zastánci svobody projevu. Hlavním důvodem, proč tento vztah bude trvat dlouho, je fakt, že se obě znamení stále snaží navzájem poznat. Přestože jsou v jádru odlišní, bude jim to fungovat, protože k sobě mají úctu a obdiv a mají hluboký smysl pro přátelství.

Panna + Ryby

Zatímco pro Pannu jsou Ryby tornádem emocí a chaosu, Panny opačným směrem působí jako svázané příliš mnoha pravidly. Ve skutečnosti ale Ryby svými emocemi koření život Panny, zatímco ta přináší do života Ryb řád a stabilitu. Tato dvě znamení si lze představit jako úplné povahové protiklady – jeden je proměnlivý, přizpůsobivý a kreativní, zatímco druhý je stabilní, vážný a logický. Ve skutečnosti tím však jejich vztah dobře funguje, protože se navzájem naprosto fascinují!



Ryby jsou typem člověka, který rád žije ve světě fantazie, což pomáhá Panně vidět věci z jiné perspektivy. Panna ví, jak převádět sny do reality, což Rybám pomáhá realizovat věci, které by jinak zůstaly jen v jejich mysli. Panna i Ryby jsou smyslné, citlivé a romantické.



Je možné, že jiní lidé tento vztah nikdy skutečně nepochopí, ale toto partnerství je plné porozumění, lásky, laskavosti a vzájemné podpory.