BLANKA (67): Partnerství se mi nevyvedla a nevím, jak zvládnu další roky života

Blanku život opravdu nešetřil. Z obou jejích manželů se vyklubali muži neschopní se postarat o rodinu, syn trpí vážnou nemocí a stejně tak i Blanka. Co s nimi bude dál?

Můj život je smutný a zoufalý, už nevím, kudy kam. Nikdy by mě nenapadlo, že v sedmašedesáti letech nebudu mít peníze na slušné živobytí ani střechu nad hlavou. Celý příběh mého nešťastného života se začal odvíjet v mládí.

Tenkrát jsem si vzala muže, ze kterého se vyklubal chladný, netečný, sobecký člověk. Když se nám narodil syn, záhy od nás odešel, a to i přesto, že věděl o jeho vážné nemoci.

Já se však nové situace nezalekla, pracovala jsem za dva a po večerech si ještě přivydělávala šitím pro známé. Naštěstí mi zůstal byt, který jsem časem z drobných úspor hezky zařídila. Žili jsme si vcelku spokojeně.

Po pár letech jsem v práci potkala muže, se kterým jsme si padli do oka. Zamilovala jsem se. Syn byl z nového mužského v naší domácnosti nadšený. Přítel byl pozorný, pohodový, neustále mě ujišťoval o citech, které ke mně chová.

Byla jsem jako omámená, říkala jsem si, že konečně nebudu na všechny starosti sama. Po pár měsících hezkého vztahu jsme se vzali. A v tu ránu se rozpoutalo peklo. Zjistila jsem, že manžel začal pít, lhal mi a často také přespával u své bývalé ženy.

I přes neustálé hádky a vážné neshody jsme se společně pustili do podnikání. Byla to chyba. Já měla na bedrech všechno, on se vůbec nenamáhal mi jakkoli pomáhat. Byla jsem přetížená a vyčerpaná.

Rozhodla jsem se, že se všichni přestěhujeme někam daleko a pokusíme se začít znovu. Byt jsem pustila a sehnala nám pronájem v domku. Jenže rodinná situace se zhoršila, manžel nás se synem ve svých opileckých stavech čím dál častěji fyzicky napadal. Přitom sousedům vyprávěl, že mu prý ubližujeme my, a ještě ho obíráme o výplatu.

Párkrát od nás odešel s tím, že se vrací ke své bývalé ženě, jenže za pár týdnů byl zase zpět. To se několikrát opakovalo. Nakonec odešel nadobro. Ulevilo se mi, ale ne na dlouho. Majitel domku nás vystěhoval, dům totiž prodal. Rychle jsem našla nové bydlení.

Jenže v poslední době ho nezvládáme platit. Z důchodu to jde velmi těžko. Navíc jsme se synem oba těžce nemocní. Vůbec nevím, co bude dál.

Jediné východisko vidím v možnosti, že bychom někomu, kdo by si nás vzal do svého domu, pomohli se vším, co bude potřebovat. Samozřejmě bychom se snažili platit si bydlení za slušnou cenu sami. Moc ráda bych zase někdy klidně usínala a občas se bezstarostně zasmála.