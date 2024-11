Partnerská krize: Proč se snadno řeší s kamarádkou a nesnadno s partnerem?

S kamarádkou vše proberu snadno, s mužem je to těžké

„Zatímco kamarádce Ditě jsem byla schopná popsat průběh naší partnerské krize během dvacetiminutovky společného běhu, s manželem ničeho podobného schopná nejsem ani náznakem! Zatímco s Ditou mnohdy nemusím dokončit větu, protože okamžitě pochopí, jak věc myslím, Vaškovi vše vysvětluji horem dolem, až se do všeho zbytečně zamotávám. Mé věty si v těchto chvílích domyslí obvykle negativně, slovům i výrazu mé tváře dává často jiný význam, pak mě začne chytat za slova a já začnu prskat a sekat kolem sebe. V tuto chvíli končí jakákoliv konstruktivní debata. Nechápu, proč je pro mě tak těžké manželovi popsat, jak se na naše problémy koukám, jak vše prožívám, kamarádce to řeknu absolutně bez problému. A mnohdy najdeme i řešení! Je to záhada, nicméně mám pocit, že nejsem zdaleka jediná žena, která podobné situace prožívá stejně,“ povzdechla si v jedné internetové diskusi paní Jitka a popsala tak zkušenosti mnoha žen.