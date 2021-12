Partnerský vztah zrcadlí naši pravou tvář: Jací jsme, takový máme vztah

Proč v „zrcadle“ vidím i po rozchodu stejný odraz?

Nejedné ženě se stalo, že k sobě v dalším vztahu přitáhla podobný typ partnera, s jakým se předtím rozešla. Jednoduše ji v dalším partnerském vztahu po čase štve totéž. Stává se to obvykle tehdy, pokud nás „pohled do zrcadla“ nezastaví – tedy když nepřemýšlíme nad povahou vztahu, ve kterém jsme právě byly, a nad tím, co to o nás říká, v čem je potřeba se změnit. Například ženy násilníků by se jistě měly snažit, aby jejich osobní hranice byly zřetelné a pevné a aby měly samy sebe v úctě a v lásce. Jak na to? Život je úžasný, ale nemilosrdný učitel – chce nás naučit být šťastné, ale nebývá to zadarmo. A jelikož nejde o práci snadnou, rychlou a přehlednou, nebraňte se přizvat průvodce – knihy, přednášky nebo psychologa či terapeuta.