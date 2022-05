Nejrozšířenějším vysvětlením, proč je zrovna tento den považován za skrznaskrz nešťastný, je to, že v noci na pátek se konala poslední večeře Páně. Apoštolů bylo původně třináct, ale ten třináctý Ježíše zradil, čímž jej vydal na smrt. Nicméně toto vysvětlení není zdaleka jediné.

Některé hotely to dotáhly dokonce tak daleko, že ignorují i třinácté patro a po dvanáctém zkrátka následuje hned čtrnácté. Dokonce se najdou i letecké společnosti vynechávající třinácté sedadlo a řadu.

Z čeho býváte smutní? Co vám dovede vehnat slzy do očí? Smutek je…

Nemáte partnera? Možná vám to z mnoha důvodů vyhovuje, ať už proto,…

Myslíte si, že tato pověra nemá kromě pár rozbitých hrnečků žádné dopady? Mýlíte se! Pojišťovny registrují zvýšený výskyt pojistných událostí právě v tento den. Stejně tak americká ekonomika vždy třináctého v pátek výrazně oslabí. Vysvětlení je více než prosté: Lidé se chovají jinak než v jiné dny a nedělají to, co dělají běžně.

Pověra v pohádce

Pátek třináctého se dokonce dostal i do večerníčku. V seriálu Byla jednou koťata si Macourek s Cafourkem všimli, že je pátek třináctého, a ten den měli neskutečnou smůlu. Na co sáhli, to se nepovedlo. A jaké bylo jejich překvapení, když Pacička přišla ke kalendáři, že včera zapomněla utrhnout lístek a že je vlastně sobota čtrnáctého… Takže měli smůlu vlastně omylem a pátek třináctého byl naprosto normální den.