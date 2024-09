Dnes je pátek třináctého. Proč se říká, že je smolný, a co si o tom myslí astrolog?

Bojíte se pátku třináctého? Proč jej provází pověst ďábelského a smolného dne? Jak vás může psychicky ovlivnit jeho pověst? Co se stane v pátek 13. září 2024?

Proč se pátek 13. považuje za nešťastný den

Jak se říká, když člověk na něco usilovně myslí nebo se něčeho silně bojí, akorát to přivolá. To neznamená, že zhmotní svůj strach, ale strach ho může natolik paralyzovat, že se pak nesoustředí, dělá chyby, promarní příležitost nebo naopak přehlédne nebezpečí. Proto když se v pátek třináctého bojíme, může se stát, že chybujeme více než v jiné dny. To je jedna z možných příčin špatné pověsti tohoto dne.

Pokud se pátku třináctého bojíme, je pravděpodobné, že v tento den budeme chybovat více než jindy.

Pronásledování templářů

Tou další příčinou je pátek 13. léta Páně 1307. V tento den začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním a zatýkáním templářů. Mnoho bratří bylo umučeno. Kdo neutekl, zemřel a řád zanikl. Proto se začal tento den nejen mezi přeživšími templáři považovat za ďábelský a nešťastný den.

Poslední večeře Páně

Pátek třináctého je považovaný za smolný den také proto, že v pátek se konala poslední večeře Páně. Apoštolů bylo původně třináct, ale ten třináctý, Jidáš, Ježíše zradil polibkem, čímž jej vydal na smrt. Nicméně toto vysvětlení není zdaleka jediné.

Pátek býval v mnoha zemích „popravčím dnem“. Na šibenici vedlo 13 schodů, smyčka byla 13krát obtočená a navíc honorář popravčího býval 13 penny, alespoň v Anglii…

Numerologické vysvětlení

Věříte na numerologii? Pak asi víte, že dvanáctka je tzv. kompletní číslo – měsíců v roce je dvanáct, bohů na Olympu dvanáct, znamení zvěrokruhu také dvanáct… Třináctka je onu pověstnou špetku za touto kompletností, a tím lidi zneklidňuje.

Je tedy třináctka ve spojení s pátkem opravdu nešťastná, nebo se jedná o pouhou pověru? „Z pohledu astrologa a astrologie nemá pátek 13. žádný význam. Je to den jako každý jiný. Astrolog vždy posuzuje postavení nebeských těles, a to bývá pokaždé jiné. Někdy lepší, někdy horší,“ říká přední český astrolog Milan Gelnar.

Podle Gelnara tak kombinace pátku a třináctky sama o sobě neznamená nebezpečí, spíše jsme pozornější k různým nehodám a neštěstím. Jakmile máme smůlu a ujede nám tramvaj, hned to vnímáme jako důkaz toho, že je pátek 13., tedy špatný den. Proto zůstaňte v klidu, užívejte si maličkostí a nemalujte už dopředu čerta na zeď.