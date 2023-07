Pátrání po předcích: Odbornice radí, jak si nechat sestavit rodokmen

Foto: iStock.cz

Každá z vás určitě byla někdy zvědavá, jestli náhodou nemá modrou krev nebo slavné předky. To lze zjistit z rodokmenu. Co všechno nám rodinná historie umí ještě prozradit a jak se zjišťuje? V čem vám může pomoci genealog a co dokážete zjistit sama?