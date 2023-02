Patříte dlouhodobě mezi singles? Pozor na samotu, může ohrozit vaše zdraví!

Ministerstvo pro osamělé lidi je již několik let oficiálním a zcela seriózním orgánem státní správy například ve Velké Británii a v Japonsku. Dá se bohužel předpokládat, že tento trend bude ve vyspělých zemích i nadále pokračovat. Osamělost má bohužel dle mnoha studií prokazatelný vliv na lidské zdraví, a to nejen na duševní, ale i na fyzické. Pokud bude počet osamělých lidí i nadále narůstat, mohou se problémy osamělých stát závažným celospolečenským tématem s výraznými dopady v sociální i ekonomické oblasti. Ministerstvo pro osamělé lidi cílí svou činnost nejen na oblast prevence, ale i na řešení jednotlivých okruhů problémů osamělých lidí. Pocit osamělosti a samoty a s tím související problémy přibývají věkem a umocňují jej bohužel i speciální společenské situace – kupříkladu covidová krize či strach z válečných konfliktů.

Samota zhoršuje imunitu Závěry metastudie s příznačným názvem „Social Relationships and Mortality Risk“, tedy Sociální vztahy a riziko úmrtí, kterou publikovali Juliane Holt-Lunstad a Timothy Smithe, dokonce tvrdí, že dlouhodobá samota, kterou prožívají osoby s absencí pevných sociálních vazeb, je z pohledu zdraví srovnatelná s účinky pravidelného kouření! Zdravotní rizika jsou dle studie dokonce vyšší než nebezpečí vyplývající z obezity a absence pohybu. Existují i data, která dávají do souvislosti osamocení a zhoršenou imunitu! Pokud aktuálně nežijete v partnerském vztahu a ani na něj nemáte do budoucna výhled, neznamená to, že automaticky patříte do „ohrožené skupiny“. Záleží na rodinných a přátelských vztazích, zda je aktivně pěstujete, pečujete o ně a vyhledáváte je. Pocity vlastního selhání nám brání požádat o pomoc a potom už bývá pozdě. Podívejte se na video:

Singles v ohrožení Skupinou ohroženou neblahými důsledky samoty na zdraví jsou dle studie kupříkladu singles. Počet osob, které žijí osamoceně neustále narůstá, důvodů, proč se to děje, je celá řada a naprosto nelze označit jeden za ústřední. Jednou z příčin může být trochu paradoxně i to, že oproti našim předkům máme mnoho možností, jak trávit volný čas – můžeme cestovat, celoživotně se vzdělávat, pěstovat koníčky, každý den se bavit, a co si budeme nalhávat, rodina a děti nás v takovém rozletu vždy zčásti zabrzdí. Roli mohou hrát i sociální sítě a internet, kdy část populace tráví většinu svého volného času pěstováním virtuálních vztahů namísto vztahů skutečných, ty nám pak mohou v pokročilejším věku velmi chybět.

Pracujte na prevenci V mládí i ve středním věku máme mnoho možností, jak pocit samoty eliminovat, jak otupit její ostré hrany, a to i v případě absence partnera. Pokud nechceme být sami, musíme pěstovat vztahy. To se zpravidla neobejde bez mnohdy nepohodlného vykročení z komfortní zóny... Ne každá návštěva příbuzného se hodí, ne na každou schůzku s kamarádkou se nám chce, ne vždy je pohodlné blízkým pomoci, vyslechnout je, zvednout telefon a podobně. Bohužel jen tak jdou pěstovat vztahy, které mají hloubku a jsou pevné a trvanlivé. Bez investovaného času a energie to není možné. Hezký vztah se sestrou, tetou, přáteli ze sousedství či bratrancem sice nenahradí partnerský vztah, ale pocit samoty i jeho důsledky tak lze zjemnit a zmírnit.