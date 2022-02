Pauza ve vztahu: Je to řešení, nebo spíš konec s otevřenými zadními vrátky?

Opatrnost je namístě

Partnerské vztahy nás občas zavedou do slepé uličky, kdy není cesty vpřed ani zpět. Pokud by to bylo jen trochu možné, nejraději bychom zmizeli. Ideálně na pustý ostrov, kde si vše sami, v klidu a bez rozptylování promyslíme. Někdy se zdá, že by řešením či jakousi zkouškou kvality vztahu mohla být pauza či krátkodobá odluka. Ostatně to s velkou dávkou opatrnosti doporučují i někteří psychologové. Má to však svá jasná „ale“…

