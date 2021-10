Pavel Trávníček: Získal pohádkové bohatství i řadu žen. Které byly osudové?

Za pár dní oslaví 70. narozeniny a je pořád velmi aktivní. Kromě herectví, kterému se stále věnuje, se taky „na stará kolena“ stal potřetí otcem. Peníze mu starosti dělat nemusí, má jich totiž dost díky pohádkovému dědictví po strýčkovi z Austrálie. Přesto přijal nabídku účastnit se taneční soutěže Star Dance, která právě běží v televizi.

Nejstarší ve StarDance Za vším hledej ženu. Známému herci Pavlu Trávníčkovi se původně do pořadu StarDance nechtělo, ale manželka Monika ho přesvědčila. Od 16. října 2021 je tak účastníkem už jedenáctého kola této soutěže, kde spolu ve společenských tancích soutěží známé české osobnosti pod vedením profesionálních tanečníků. Herec je naštěstí podle svých slov dobře pohybově vybavený a s tancem má zkušenosti už z dob studií. „Herci jsou tak vycvičení už od školy, jelikož mají „pohybovku“ – tedy tance, pantomimu… Odtud herci odchází poměrně dobře vybavení – tedy pokud tam chodí. Všeobecnou pohybovou přípravu jsem tedy absolvoval,“ říká herec, i když přiznává, že tréninky byly nyní náročné. „Každý den ráno mě bolí celý člověk, ale jakmile začneme trénovat, tak to zase přejde, z čehož plyne poučení, že člověk se má hýbat,“ dodává Trávníček. Co myslíte, má šanci vyhrát? Do dějin tance už se zapsal, pohádkový princ má na kontě jednu nezapomenutelnou filmovou taneční scénu. Ta se odehrála v Pohádce Tři oříšky pro Popelku po boku herečky Heleny Růžičkové. Podle Trávníčka byla improvizovaná. „Řekli to tajně jen Heleně Růžičkové, aby mě unesla, a ona na to prý zareagovala slovy: „Jako prd.“ A skutečně mě tehdy jednou rukou popadla a odnesla mě,“ vzpomínal herec, který v soutěži StarDance tančí po boku o dost subtilnější Veroniky Lálové. Jaký je Pavel Trávníček tanečník podle jeho partnerky? Podívejte se na video:

V Popelce měl dabing Pavel Trávníček se narodil v říjnu 1950 v Konicích u Prostějova v rodině, kde se téměř všichni věnovali hudbě. Táta hrál na housle a sestra Pavla dodnes učí hudbu. Dětství prožil v Moravské Třebové, kde se věnoval aktivně fotbalu, ale hrál taky na klavír a trubku. Vystudoval gymnázium a později JAMU. Hned po škole nastoupil do Divadla Bratří Mrštíků. V roce 1976 se přesunul do Prahy, kde už zůstal. Hrál v Divadle E. F. Buriana, v Činoherním klubu a pak nadlouho v Městských divadlech pražských. Bylo mu pouhých třiadvacet, když dostal nabídku, která mu změnila život. Režisér Vorlíček, který natáčel pohádku Tři oříšky pro Popelku, mu nabídl roli prince. Protože byl jeho akcent hodně brněnský, v pohádce ho namluvil herec Petr Svojtka. Filmová Popelka se stala nesmrtelnou pro celé generace a dodnes si bez ní nedokážeme představit Vánoce. Režisér Vorlíček za ni dostal cenu diváků a hlavní cenu Zlatý dudek za nejlepší herecký výkon získala nejen Libuše Šafránková, ale také princ Pavel Trávníček.

Nepotřeboval kaskadéry Princem se pak herec stal ještě mnohokrát a pokaždé se z něj fanynkám podlamovala kolena. V roce 1982 natočil krásnou pohádku Třetí princ, kde si zahrál dokonce dvojroli a při natáčení mu šlo skoro o život. Vzpomínáte, jak v pohádce chytá jeho princ zatoulané jehně a spadne? Spadl doopravdy a měl namále. Jízda na koni v Adršpašských skalách taky nebyla žádný med, když se jednou kůň splašil. A po skalách i sám lezl, žádný kaskadér za něj nezaskakoval. Po sametové revoluci působil v Hudebním divadle Karlín dokonce jako umělecký ředitel, později založil vlastní divadlo Skelet, které se v roce 2006 přejmenovalo na Divadlo Illusion. Od roku 2008 hostuje „jeho" divadlo v Žižkovském divadle. Kromě herectví se proslavil i jako vynikající dabér, namluvil například Alaina Delona, Johna Travoltu, Mela Gibsona či Alana Aldu ze seriálu M.A.S.H.

Je milovníkem žen Pokud jde o jeho soukromí, vždy byl považován za velkého milovníka žen. On se tomuto označení spíše bránil, ale pravdou je, že jeho životem prošlo žen skutečně dost. První manželkou byla Simona Stašová, druhou baletka Eva Štefková, která mu porodila prvního syna Adama. S tím se ale nevídá. Třetí manželkou byla provozní divadla Skelet Lucie Vrbová, ale vztah skončil po půl roce. Mezitím měl ale ještě vztah s herečkou a režisérkou dabingu Helenou Dytrtovou, s níž má dalšího syna Pavla. Po roce se odstěhoval herec k Olze Želenské, od které se ale po čase zase vrátil k Dytrtové. Vztahy to byly podle jeho žen velmi dramatické a hovořilo se o násilí a agresivním chování. To ovšem herec několikrát popřel s tím, že se mu pouze mstí za to, že se s nimi rozešel. Pravdu znají ale zřejmě jen oni sami.