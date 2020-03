PAVLA (40): Po rozchodu jsem o vztah nestála, osud to ale zařídil jinak

Pavla svůj rozvod prožívala velmi intenzivně a byla tak nešťastná, že málem přišla o práci. Naštěstí se jí ujaly její kolegyně, které jí pomohly vrátit se zpátky do hry...

Byly to dva měsíce, co jsem se rozvedla po dlouhém vztahu se svou velkou láskou. Prožívala jsem černé období. Byla jsem schopná docházet jen do práce a tam většinu času zírat do zdi. Zmáhala mě i péče o dceru. Když bylo kolegyním jasné, že si takhle koleduji ještě o vyhazov, rozhodly se, že mě co nejrychleji musí zase srovnat.

Domluvily mi kadeřnici, kosmetičku, donutily mě k obměně šatníku, vytáhly mě ven, abych se pobavila. Trpělivě jsem to všechno snášela, ale stále se cítila pod psa. Když jedna z nich – Kamila – prohlásila, že je u jejích rodičů na vesnici příští víkend masopust, druhá se toho chytla, že nechají manžely doma a lépe si takhle vychutnáme netradiční dámskou jízdu.

Vůbec je nezajímal můj názor, v sobotu ráno v osm zvonily u mého bytu. Odjížděla jsem s nechutí. U Kamiliných rodičů jsme dostali na přivítanou velkého panáka domácí slivovice a k tomu čerstvé uzené. Chlácholila jsem se, že to snad tak špatné nebude.

Když jsme usedli v kuchyni ke stolu, přivedla Kamila svého bratra Romana, aby nás představila. Uzené mi málem zaskočilo v krku. Nikdy by mě nenapadlo, že je její rozvedený bratr takový fešák. Navíc hned trefně zavtipkoval a bez obalu mě pozval na večerní zábavu. Byla jsem z toho tak překvapená, že jsem kývla.

Nemohla jsem si ale nevšimnout, jak kolegyně významně mrkla na svoji mamku. V tu chvíli mi došlo, že cílem naší výpravy není masopustní oslava, ale přímo Kamilin bratr. Kamila se ani moc nevytáčela a přiznala se.

„Brácha je rok rozvedený, staví domek a netouží po ničem jiném než se usadit a najít si tu pravou. Rád by měl hodně velkou rodinu,“ začala mi vysvětlovat. „Na to zapomeň, já právě teď nechci o vážném vztahu nic slyšet,“ řekla jsem. Ona se usmála a řekla něco v tom smyslu, že uvidíme.

A taky se vidělo. Na večerní taneční zábavě byl králem parketu právě Roman. Provedl řádku holek, ale o mě ani okem nezavadil. Několikrát jsem se přistihla, že žárlím. Když ani kolem půlnoci nepřišel, aby mě požádal o tanec, sáhla jsem pro kabát a poprosila Kamilu o klíče od domku jejích rodičů. Chtěla jsem jít spát a ještě lépe jít se okamžitě sbalit a odjet domů.

A v tu chvíli se situace otočila. Roman mě chytl kolem pasu a vyvedl na vzduch. Prý mě chtěl vytrestat za moje rezolutní stanovisko, které jsem ještě dopoledne sdělila jeho sestře. Nechtěl se nijak vnucovat, když prý po žádném chlapovi netoužím.

A já roztála, přiznala jsem, že se mi líbil na první pohled. Vůbec by mě totiž nenapadlo, že se můžu tak rychle po rozchodu znovu zamilovat. Přivinul mě k sobě, políbil a vlastně už nikdy nepustil. Za dva měsíce od našeho sblížení jsem totiž otěhotněla a narodila se nám dvojčata. K mé dceři a jeho synovi z prvních manželství tak přibyly další dvě holčičky.

Náš dům se otřásá v základech, nemám ani minutu volnou, ale neměnila bych. Našla jsem svoje druhé já a mám úžasnou kupu dětí, o které snil můj skvělý muž. A Kamilu za její dohazovací schopnosti i teď vychvaluji, kudy chodím.