PAVLA (43): Partner tvrdí, že mě nikdy nepodvedl, „jen“ chodil do privátů!

Pavla žije šest let s přítelem. Miluje ho. Ostatně se kvůli němu rozvedla. Nedávno ale zjistila, že přítel pravidelně navštěvuje priváty a nevidí v tom problém. Prý to není nevěra.

Stále ho miluji, ale myslím, že jsem s ním nikdy neměla začít žít! Po letech bych pak možná na svou nevěru vzpomínala jako na romantický románek. Měla bych krásné vzpomínky a dál bych žila se svým mužem a dcerou. Kvůli příteli - tehdy milenci - jsem se ale před šesti lety rozvedla a přistoupila na střídavou péči o tehdy patnáctiletou dceru.

S bývalým mužem jsme v té době žili již spíše jako bratr a sestra, jako sourozenci, kteří se příliš „nemusí“. Pak se objevil přítel: byl nesmírně empatický a pozorný, navíc to byl krásný chlap, všechno, co se mě týkalo, ho zajímalo – jednoduše měl snad všechna „nej“, na něž si dvacet let vdaná žena vzpomene. Jenže byl ženatý.

Existují různé druhy nevěry? Podívejte se na video:

Přesto jsem se zbláznila a začala si s ním románek. Ten však dost brzy prasknul a asi měsíc na to jsem potkala manželku svého milence na prázdné ulici. Kdybych ji tenkrát na té ulici spatřila dříve, určitě budu dělat, že ji nevidím, a zabočím, nejsem z kamene, špatné svědomí jsem vůči ní i jejich dětem měla.

Myslela jsem, že mně začne nadávat, ona mě spíš však varovala. Můj tehdejší muž totiž zatím ještě nic netušil, což ona věděla, přišla na vše v začátku. „Ještě si to rozmyslete, ještě máte rodinu. Vašeho muže kontaktovat nebudu. Ostatně ani nikdy dřív jsem to v podobném případě neudělala. Ale o Vaška už nijak bojovat nehodlám, zažila jsem obdobnou situaci mnohokrát a rozhodla jsem se, že to bylo naposledy. Už bylo všeho dost, došla mi síla. Ale vy, vaše rodina, máte ještě šanci,“ řekla mi tehdy na prázdné ulici a přitom mě naprosto spontánně chytla za zápěstí. Bylo to jemné, dalo by se říct přímo sesterské gesto, nijak agresivní.

Mnohokrát jsem si v posledních dnech na to setkání vzpomněla. Vyslechla jsem si totiž rozhovor mého přítele se svým bratrem. Přítel myslel, že spím (ví, že spím dosti tvrdě), a také měl trochu upito, jednoduše byl neopatrný. Seděl venku před chatou, měl pootevřené dveře a vedl dlouhý videohovor, jehož převážnou část jsem vyslechla.

Přítel se po rozvodu se svou ženou, s níž měl hodně společného a pravděpodobně jí měl asi vlastně moc rád, rozhodl, že už bude věrný. Že mně bude věrný! Kdyby zůstalo jen u tohoto rozhodnutí, bylo by to pochopitelně skvělé. Jenže přítel je inteligentní chlap a věděl, na co má a na co ne, a tak se rozhodl řešit milostná nutkání návštěvami privátů.

Během rozhovoru s bratrem, kterému vše vysvětloval – šlo o jakousi poloopileckou zpověď mladšího bratra staršímu – jsem se dověděla, že aktuálně pravidelně navštěvuje jakousi nádhernou Asiatku, kterou „prokládá“ zajímavou studentkou pedagogické fakulty. S tou se prý navíc nejen pěkně souloží (použil jiné slovo, tedy několik slov…), ale také báječně povídá!

„Brácha, já Pavlu fakt nikdy nepodvedl, už šest let! Možná, že je to nakonec i levnější, než kdybych měl normální milenku. Navíc je vše mnohem jednoduší, nezabere ti to tolik času, žádné velké lhaní, telefony, obědy, dárečky, blbosti. Přijdu, užiji si tak, že druhý den sotva chodím, pak dáme kafe, trochu pokecáme, zaplatím… Kdybych na to přišel dřív, tak jsem se možná nerozvedl,“ vysvětloval přítel.

A to byla jen část rozhovoru, tedy spíš monologu, který jsem si vyslechla. Chtělo se mi zvracet! Přítel je o čtyři roky starší než já, a když jsem si ho představila se studentkou ve věku své dcery, bylo mi fyzicky zle. Navíc ta poznámka o tom, že by se možná nerozvedl.

Od té doby nejsem schopná s přítelem spát, což jsem zatím svedla na zdravotní problémy. Stále moc nevím, jak celou věc uchopit. Je to, anebo není nevěra? Není vlastně fajn, že se přítel svým způsobem rozhodl kvůli mně změnit život?

Tehdy na ulici jsem jeho ženě moc nevěřila, přítel i kamarádky mi naznačovali, že jde z její strany o chytrý tah a kalkul, ale nyní vidím (a také jsem se už bohužel všelicos doslechla), že mluvila pravdu. Není mi dvacet, vím, že se přítel příliš nezmění, a v určitém smyslu i chápu, že ze svého pohledu vše vyřešil, jak nejlépe mohl. Prostě nevím…