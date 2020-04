PAVLA (46): Známosti přes internet mě zklamaly, k lásce mi pomohla náhoda

Pavla za sebou měla nepovedené manželství a zklamání z nevěrného manžela. Nejdříve po novém partnerovi netoužila, když ale změnila názor, zjistila, že to není tak jednoduché. Nakonec pomohla obyčejná náhoda.

Moje několikaleté manželství vyšumělo do ztracena. S manželem jsme došli k názoru, že vedle sebe žijeme jak cizí lidé, a nakonec jsem ještě navíc odhalila jeho dlouholetou nevěru. Srdce jsem si léčila v náručí mužů, kteří za to nestáli.

Buď byli ženatí, zadaní, nebo šlo o floutky, kteří neměli žádnou zodpovědnost nebo úctu k ženě. Bylo mi to ale fuk. Nechtěla jsem hned budovat další pevný vztah.

Jenže po pár letech jsem vystřízlivěla. Už mě tihle „týpci“ přestávali bavit. A také jsem chtěla dát dětem, které jsem měla s bývalým manželem ve střídavé péči, trochu stabilnější zázemí a mít klid. Chtěla jsem mít zase po boku někoho, kdo by za to stál.

Zaevidovala jsem se na několika seznamkách, podala si pár inzerátů a čekala, kdo se chytí. Měla jsem štěstí, ozval se dostatečný počet adeptů. Písemný kontakt byl většinou příjemný. Jenže o nějaké dlouhodobé komunikování po síti jsem nestála.

Takže po pár týdnech jsem mužům navrhla setkání na neutrálním místě. Téměř vždy šlo ale o katastrofu. Jeden z nápadníků ustrnul v době minulé, vypadal jako vystřižený z filmů osmdesátých let a převážně mluvil o dětství a matce. Další, který z fotek na netu působil jako sympatická filmová hvězda, byl v reálu úlisný, ukřivděný typ.

Když už se mi jeden opravdu líbil, zase jsem nepadla do oka já jemu. Tedy jak se to vezme. Nezaujala jsem ho natolik, aby se přestal stýkat se zástupy jiných. Když jsem to zjistila, rázně jsem počínající vztah ukončila.

Po pár měsících marných pokusů jsem ze všech seznamovacích stránek svůj profil vymazala. Řekla jsem si, že nebudu tlačit na pilu, že on ten pravý jednou přijde. A stalo se.

Na jednom silvestrovském večírku jsme s přítelkyní potkaly jejího kamaráda z dětství. Padli jsme si do oka, jiskra přeskočila. Nemůžu tomu uvěřit, ale dnes už jsme deset let manželé a já jsem nikdy nebyla šťastnější. Od té doby věřím spíš na náhody než na cílené seznamování.