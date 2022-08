Pavlínin manžel chtěl být u porodu své ženě oporou. Byl to pro něj ale natolik silný a nepříjemný zážitek, že se změnil jeho pohled na Pavlínu a jejich sexuální život. Sex po porodu se mu hnusí. Pavlína by ale chtěla, aby bylo vše jako dřív. Svého manžela miluje a touží po společných milostných chvílích.

Když jsem s manželem řešila otázku, jestli bude, nebo nebude u porodu našeho dítěte, cítila jsem z něj, že si není úplně jistý. Na rovinu jsem mu řekla, že bych ho chtěla mít u sebe, aby mi mohl být oporou, ale nutit ho nebudu. Dlouho o tom přemýšlel, až se nakonec rozhodnul, že tam bude se mnou. Svou radost jsem nijak neskrývala a poděkovala jsem mu za jeho odvahu a souznění. Sama jsem se porodu bála a věděla jsem, že mě jeho přítomnost uklidní.

Manžel byl u porodu, možné důsledky mě nenapadly

Bohužel porod neprobíhal zrovna ukázkově. Trvalo to dlouho, protože miminko nechtělo ven. Jako správná hrdinka jsem nechtěla žádné tlumicí léky, tak jsem si to prožívala s manželem naplno. Nakonec náš mrňousek vylezl na svět s omotanou pupečníkovou šňůrou kolem krku a nemohl se nadechnout. Všechno ale naštěstí dopadlo dobře a z porodnice jsme odjeli s krásným chlapečkem.

Šestinedělí pro nás bylo hodně náročné. Museli jsme se s miminkem naučit žít, pochopit jeho potřeby a začít se chovat jako zodpovědní rodiče. Už jsme to nebyli jenom my dva, byli jsme už tři. Měla jsem ze všeho hodně smíšené pocity. Trápilo mě, že se už manželovi nemohu věnovat tak, jako tomu bylo před miminkem.

První sex po porodu

Nyní se všechen můj čas točil jenom kolem miminka a muže jsem zanedbávala. Hlavně proto jsem se chtěla s manželem co nejdříve znovu milovat. Sex je pro mě výraz lásky, náklonnosti, blízkosti a maximální intimity, která je jenom mezi mnou a ním.

Manžel mi ale moji sexuální touhu nechtěl oplatit. Byl ke mně odtažitý a několikrát mě odmítnul. Poprvé jsme měli sex po porodu, když byly našemu chlapečkovi čtyři měsíce. Bylo to pro mě bolestivé a viděla jsem, že to manželovi není příjemné. Úplně stejné to bylo i podruhé a potřetí. Museli jsme si o tom promluvit, a já jsem tak pochopila, že máme veliký problém.

Dozvěděla jsem se, že pro manžela byl porod natolik silným a nepříjemným zážitkem, že nyní nemá na sex chuť. Přijde mu to nechutné, a když si vzpomene na bolest, kterou jsem prožívala, a vezme v potaz, že při sexu mám také bolesti, bude raději bez něj. Nechce mě trápit a ničit.

Snažila jsem se mu vysvětlit, že je to v pořádku a nějaký čas nám bude trvat, než se to vrátí do starých kolejí. Sex po porodu je ze začátku jiný a může být bolestivý. Nechci se sexu vzdávat, ale chci na něm pracovat. Společně s ním. Chtěla jsem, aby pochopil, že i po porodu jsme to pořád my dva a musíme být na světě jeden pro druhého.

Sex je teď po porodu pro mě důležitý, možná i důležitější, než byl před ním. Je to jedna z mála věcí, které mohu mému manželovi dát stejně jako před dítětem. A vlastně i já chci mít pocit, že jsem milovaná a chtěná. Že mu připadám i po porodu a těhotenství sexy a chce cítit mou nahou přítomnost.

Manžel se mnou nechce spát

Nikdy by mě nenapadlo, že bychom mohli mít takový problém. Manžel je sice přecitlivělý, ale tohle jsem nečekala. Kdybych věděla, jak se nám změní sex po porodu, tak bych to na tom porodním sále vydržela sama. Nyní jsme na mrtvém bodě. Nemluvíme o tom a nahotě se vyhýbáme. Je to už 8 měsíců po porodu a ještě jsme neměli pořádný sex. Já sama si už nevím rady. Snažila jsem se manžela svádět, přemlouvat, prosit, ale on na nic neslyší. Poslední řešení, které mě napadá, je manželská poradna. Jistě nebudeme první ani poslední, kteří kvůli nefungujícímu sexu po porodu museli navštívit odborníka.