PAVLÍNA (56): Podvádím partnera, štve mě to, ale lovení chlapů mě baví

Nevěra hýbe světem, a i když víte, že máte po boku toho pravého, necháte se klidně svést. Někdy je těžké odolat pokušení, zvlášť když jste chlapy přímo posedlá. To je i případ Pavlíny.

Mám úžasného partnera a dospělé děti. Vše by bylo perfektní, kdybych nezačala lovit muže. Už jednou to na mě prasklo, ale dostala jsem další šanci. Nemůžu si pomoct, nerozumím sama sobě. A bojím se, jak jednou dopadnu.

Jakmile si někam vyrazím s kamarádkou, třeba do vinárny nebo na večeři, hned začnu sledovat očima, na koho bych se zaměřila, vyloženě vyzývám muže, abych je nalákala. A když mám v sobě víc skleniček vína, je to se mnou k nevydržení. Ztrácím zábrany a nemám problém si sama za nějakým mužem dojít a pustit se s ním do řeči.

Nedávno se mi stalo, že jsem zase vyrazila ven do společnosti, do jedné místní vinárny s mojí nejlepší kamarádkou, a přisedli si k nám dva sympatičtí muži. Dali jsme se do řeči a příjemně si povídali. Jenže jsem to zase přehnala s vínem a skončilo to tím, že jsem s jedním z mužů odešla k němu domů. Jenže ve vinárně mě viděl kolega mého muže.

Myslela jsem si, že už dávno odešel, a nepřikládala tomu význam. Prostě jsem si říkala, že mě nepoznal. Ale chyba lávky. Venku před vinárnou jsem se pak začala s „nápadníkem“ líbat, a vše se doneslo mému manželovi.

Byla to hrozná ostuda. Jsme z malého města a vše se tady hned rozkřikne. Nakonec jsem přestala zapírat a přiznala se. Bylo mi to všechno líto, sypala jsem si popel na hlavu, a můj muž se přes to nakonec přenesl a odpustil mi.

Bohužel jsem se z toho dost neponaučila. Za půl roku při další příležitosti, když jsem vyrazila do města na divadelní představení, jsem se zase začala předvádět a seznamovat. Je mi trapné to přiznat a nevím, co mám dělat, protože mi ta moje posedlost chlapy začíná lézt na nervy.

Zvažuji, že vyhledám nějakou odbornou pomoc, protože kdyby se můj muž dozvěděl, že ho dál podvádím, definitivně by se se mnou rozvedl. A to já nechci!