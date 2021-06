Pavlína Filipovská oslavila 80: Proč není typická babička a jak řešila nevěru?

V 60. letech začala působit jako hlasatelka televizních pořadů pro děti. Poté nastoupila do věhlasného divadla Semafor, kde odstartovala kariéru populární zpěvačky a herečky a ve kterém ji proslavil její největší hit Včera neděle byla. Mimo jiné vystupovala v Divadle Rokoko a Apollo, zahrála si ve filmu Kdyby tisíc klarinetů, odkud pochází další z jejích hitů Kapitáne, kam s tou lodí. Později kývla na nabídku herci a principálovi Josefu Dvořákovi a působila v jeho Divadelní společnosti. Od 70. let je na volné noze.

Třetí manžel mimo obor

Po šestiletém soužití Pavlína Filipovská nechtěla tolerovat manželovy zálety a zůstala s dcerami sama. Byla jim prý mámou i tátou dohromady a na nějaké další vztahy neměla dlouho ani pomyšlení. Přestože tvrdí, že jedním ze sta důvodů rozvodu se Spáleným bylo to, že se vůbec vzali, do chomoutu šla i napotřetí. Když před lety na horách poznala o patnáct let mladšího Lubora Trávníčka, neváhala se za něj provdat. Jsou spolu už přes třicet let. Jako důvod k oboustranné spokojenosti a toho, že jim to klape i po tolika letech, zpěvačka uvádí to, že její třetí manžel není z oboru a tudíž je nezatížený showbyznysem.