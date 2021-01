PCR test na Covid je teď možné udělat si i doma. Za 1745 korun

Výhodou nových PCR testů je to, že si stačí vykloktat. Zatím jsou PCR testy z domova k dispozici v Praze a okolí, další města budou přibývat.

PCR testování na COVID-19 je momentálně už dostupnější než na podzim, zájemci nemusí čekat i několik dní, ale pořád to znamená dojet na odběrné místo, navíc výtěr z nosu není úplně příjemný. Svůj výsledek ale odteď můžete zjistit i z pohodlí domova. Postačí k tomu kloktací PCR test, který vyvinuli čeští vědci a svou přesností je srovnatelný s testy s odběrem z nosní dutiny – liší se jen metodou odběru. V ceně služby je navíc kromě samotného laboratorního testu také dovážka testovací sady kurýrem DoDo až domů a následné doručení vzorku do laboratoře.

Znamená to napustit vodu do přiložené odměrky, půl minuty tekutinu kloktat a poté obsah vyplivnout do transportní zkumavky se stabilizačním práškem a vzorek předat kurýrovi. Samoodběr zvládne každý a výsledek testu dorazí do 36 hodin, vždy nejpozději následující pracovní den. Jelikož se jedná o klasický PCR test, můžete si k němu přiobjednat vystavení mezinárodně uznávaného certifikátu, který při vstupu aktuálně požaduje většina zemí světa.

Samoodběrový test vyvinuli vědci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně jej kurýři rozvážejí po Praze a do okolních obcí, přičemž postupně budou přibývat i další města. Test lze objednávat na www.testujvklidu.cz za 1 745 korun a v ceně je testovací sada, doprava kurýrem DoDo i samotné otestování vzorku v laboratoři metodou PCR.