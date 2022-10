Pečené kuře 5x jinak: Zkuste podzimní recepty s dýní nebo kaštany!

Předpečené maso vytáhněte, do pekáče od výpeku naskládejte dýni promíchanou s cibulí a bylinkami, poklaďte stroužky česneku, osolte, okořeňte pepřem, zalijte vínem a pak vraťte kuře zpět do pekáče. Dopečte doměkka již odkryté dalších 40–50 minut.

Kuře očistěte, osušte, zevnitř i zvenku osolte a okořeňte oblíbeným kořením, položte ho do pekáče vymazaného olejem, poklaďte plátky másla, mírně podlijte vodou a dejte péci pěkně zaklopené (případně pod alobalem) tak na 60 minut do trouby vyhřáté na 200 °C, dle potřeby podlévejte a přelévejte výpekem.

Jak na to, aby kuřecí prsa nebyla vysušená? Připravte je s rajčaty,…

Pečené kuře s fazolovou nádivkou

Suroviny

2 stroužky česneku

100–150 ml vývaru

1 ks cibule

1 ks citronu

150 ml bílého vína

4–5 ks sušených rajčat v oleji

100 g choriza

400 g bílých sterilovaných fazolí

sůl

čerstvý tymián

mletý černý pepř

Postup

Nejdříve si připravte náplň do kuřete. Oloupané chorizo nakrájejte na kostičky. Cibuli a česnek očistěte a jemně nasekejte. Okapaná sušená rajčata nakrájejte na kostičky. Bílé sterilované fazole nechte okapat. Na malém množství olivového oleje za stálého míchání orestujte chorizo, pak přidejte cibuli s česnekem, které nechte zesklovatět. Pak ke směsi vmíchejte asi 1 lžičku lístečků čerstvého tymiánu, sušená rajčata a okapané fazole a vše pomalu opékejte asi 2 minuty, aby se všechny chutě propojily. Směs odstavte z tepla a nechte prochladnout.

Připravte si kuře, které očistěte, omyjte, osušte a dutinu břišní osolte. Pak kuře naplňte fazolovou směsí, otvor uzavřete citronem a zajistěte jehlami. Naplněné kuře potřete silnou vrstvou olivového oleje, osolte a posypte lžičkou sladké papriky, kterou rozmasírujte po celé ploše kuřete. Troubu předehřejte na 180 °C, do pekáče nalijte víno a vývar, vložte kuře a pekáč zakryjte alobalem. Takto připravené kuře pečte asi 50–60 minut doměkka, poté alobal odstraňte, kuře potřete vypečenou šťávou a dopečte při 220 °C dorůžova. Upečené kuře s fazolovou nádivkou vyjměte z výpeku. Z kuřete vyjměte citron, ze kterého vydlabejte veškerou dužinu přímo do výpeku, vše prošlehejte a omáčku sceďte přes síto do misky.

Pak z kuřete vyjměte fazolovou náplň, kterou přelijte částí omáčky, a kuře naporcujte. Naporcované kuře rozdělte na porce, obložte fazolovou náplní s chorizem, přelijte zbývající omáčkou a podávejte s opečeným bramborem.