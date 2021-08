Kultovní film Pelíšky nestárne: Jak se proslavily děti z oblíbeného filmu?

Malou Uzlinku, která si víc než cokoliv jiného přála k Vánocům kuši, lze těžko přehlédnout. Do filmu Pelíšky se dostala díky seriálu Kde padají hvězdy, jenž režíroval také režisér Jan Hřebejk. Malá holčička ho zaujala, a tak ji obsadil do svého filmu, z něhož se stal kult. Sylvii bylo později dlouhou dobu vidět v seriálu Rodinná pouta, který později změnil název na Velmi křehké vztahy. Chvíli působila také v divadle, zahrála si například ve hrách Postel plná cizinců nebo Eskymák z Amsterodamu. Herecká kariéra jí však nakonec nevyšla. Místo toho šla studovat manažerskou školu a chvíli pracovala jako barmanka. Nakonec z povědomí veřejnosti zmizela úplně a těžko říct, kde je jí konec.

Michael Beran

Zakomplexovaného gymnazistu a lampasáckého syna Michala Šebka si ve filmu zahrál právě Michael Beran. Neměl sice v té době téměř žádné herecké zkušenosti, ale právě díky této roli to vypadalo, že dveře k filmu jsou pro něj otevřené. Nakonec si zahrál vedlejší role ve filmech Karla Janáka Snowboarďáci a Ro(c)k podvraťáků, objevil se v seriálech Místo nahoře a Ordinace v růžové zahradě a naposledy před čtyřmi lety v televizní pohádce Korunní princ, tím ale jeho herecká kariéra skončila, a to i přesto, že vystudoval konzervatoř. To však neznamená, že by svět filmu a televize opustil úplně. Nakonec našel uplatnění jako televizní produkční a menší role sem tam neodmítne.