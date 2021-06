Penis podle znamení. Jaký ho mají Býci, jaký Lvi? Podle toho vybírejte!

Penisy samozřejmě hrají významnou roli z hlediska přežití planety, ale můžeme se na ně podívat i trochu s humorem. Jsou různých tvarů, některé legračně zakroucené, hubené či silné, některé vypadají jako brambora – co kus, to unikát. Jestli se chcete trochu pobavit, začtěte se do penisového horoskopu. Odpovídá penis vašeho partnera našemu zvěrokruhu?

Beran (21. 3. - 20. 4.) Berani mívají jedním slovem energický penis. Vždy je připraven k akci a pokaždé je na kloboučku kapka. Beraní penis nepotřebuje moc motivace. Možná není nijak rafinovaný, pokud jde o tvar, ale co postrádá na fyzické kráse, to vyrovná ve své schopnosti odvést perfektní práci. Je to mocenský penis, buďte za něj ráda! Jak uspokojit muže rukou? Podívejte se na video:

Býk (21. 4. - 21. 5.) Býci mají penis většinou tak trochu jako lilek, vypadá poněkud ochable. Funguje více méně pomaleji, podle přirozenosti svého majitele. Když dostane šanci, jde na věc, ale pěkně pomalu. Je totiž velmi opatrný, aby nedošlo k „poškození“. Přestože je „býk“, chce mít jistotu. Frigidita po porodu: Na vině jsou změny vagíny, hormony i nevyspání. Co s tím? 10 Frigidita může být celoživotní, často ale přichází jen v určité…

Blíženci (22. 5. - 21. 6.) Blíženci mají tak trochu „zkroušený“ penis, ale velmi odhodlaný. Ačkoli to není zrovna největší penis na světě, je schopen fungovat velice efektivně. Na velikosti nezáleží, to už bylo prokázáno. A Blížencův penis vám to předvede! Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté 1 Hvězdy mohou ovlivnit nejen povahu, ale i temperament a sexuální…

Rak (22. 6. - 22. 7.) Raci mají zvláštní penis a je stejně nekontrolovatelný, jako jsou nekontrolovatelné emoce Raků. Může mít na sobě podivné vzory, neupravené chloupky, a dokonce i varlata mohou vypadat jinak, než jste asi zvyklá. No, není se čemu divit, když mají Raci emoce velmi často mimo kontrolu. Asi si ho budete muset vzít do parády. Muži přiznali: Jaké podivné věci po nás chtěly ženy v posteli? 2 I my ženy můžeme mít občas během erotických hrátek požadavky, které…

Lev (23. 7. - 22. 8.) Lvi mají poměrně masivní penis. Je to dáno jejich náklonností k lidem a také jejich lví povahou, která je nutí být vždy v čele. Lví penis moc dobře ví, co potřebuje, a je velmi šikovný při hledání způsobů, jak předat ženě radost a potěšení. A vždy se bude snažit dát vám víc, než jste čekala. Horoskop lásky: Která znamení se k sobě hodí? 1 Protiklady se přitahují, musí však mít i něco společného. Jaká…

Panna (23. 8. - 22. 9.) Panny jsou organizované a mají rády pořádek. Proto si dávají záležet i na svém penisu, který je vždy upravený. Odráží v sobě onu panenskou šlechtěnost a organizovanost. Jestli máte za partnera Pannu, držte se ho. Pozor, může to někdy bolet. Zpověď žen: Největší podivnosti, které po nás muži chtěli v posteli Věcí, které dokážou člověka vzrušit a navnadit na uspokojivý erotický…

Váhy (23. 9. - 23. 10.) Váhy mají penis, který byste mohli označit za „kamaráda“. Není ohromující, nic mu nechybí, je naprosto fajn a pohodlný. Je to ten druh penisu, který chce zapadnout do vašeho života s lehkostí a pohodlím, aniž by se kolem toho dělal nějaký rozruch. Je to romantický a šarmantní penis, s nímž to má cenu. Horoskop lásky: Kdo se hodí k Váhám, s kým si budou rozumět? Váhy neoddělují sex od lásky, potřebují cítit i něhu a blízkost. S…

Štír (24. 10. - 22. 11.) Štír má nadměrný penis, který chce, abyste moc dobře věděla, že je ten největší, jaký jste kdy viděla. Ale s tou „poctivostí“ se to nemá přehánět. Velký penis může sice působit úžasně, protože zaručuje téměř bolestivý průnik, ale neměl by zapomínat ani na drobnosti. Jinak hrozí, že mu utečete. Manželé podle horoskopu: Se Střelci si užijete peníze, s Býkem plánování 1 Chodíte spolu, klape vám to, ale už jste mnohokrát slyšela, že se…

Střelec (23. 11. - 21. 12.) Střelec je nepředvídatelný penis, stejně jako jeho nositel. Je plný touhy po dobrodružství a prozkoumávání. Ačkoli možná není na první pohled nejkrásnější, je kouzelný. Není ideální, ale je velmi zábavné si s ním hrát. Jste pro něj nejlepší v posteli? Takhle to poznáte! 1 Sex s vaším partnerem či milencem si skvěle užíváte, ale zajímalo by…

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.) Kozorohův penis je rozzlobený, ale velmi schopný. Schopný všeho, třeba i tetování. Velmi často na sobě mívá mateřské znaménko nebo je po obřízce. Dokáže skutečně velmi překvapit, a to ve všech směrech. Žijete v manželství bez lásky? Jak to poznat a co s tím dělat? 15 V záplavě denních starostí si toho možná nevšimnete. Najednou uplyne…

Vodnář (21. 1. - 20. 2.) Vodnáři mají zpravidla velmi roztomilý penis, a i když to není ten typ, po kterém byste skočila a chtěla si s ním hrát, odpuzovat vás určitě nebude. Není snadné ho „postavit“, a to proto, že se zdá, že je jako hadrová panenka, která má ráda svoje pohodlí. Ale nebojte se, nakonec se to povede. Sex a láska podle indické astrologie: Jaký jste typ? Víc než 5 tisíc let starý indický horoskop Jyotish pracuje s jiným,…