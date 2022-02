Perfekcionismus je porucha, která vás může zničit. Buďte raději nedokonalá

Ženy, které se snaží být ve všem perfektní a dokonalé, ať už v rodině, ve výchově dětí, ve vztahu, nebo v práci, bývají překvapivě často frustrované z pocitu vlastní nedokonalosti. Onen pocit zpravidla plyne z obrovských nároků, které na sebe mají.

Nikdy nebudete šťastná Snažit se vyniknout je přirozené. Kdo by nechtěl být v něčem opravdu dobrý? Avšak snažit se vyniknout a být za všech okolností perfektní, to je rozdíl! „Kdo se snaží vyniknout, dělá, co může, a je spokojen se solidním, upřímným úsilím. Perfekcionistka se snaží být nejlepší a je neustále frustrována a neustále porážena, protože ví, že by to mohla udělat lépe…“ upozorňuje na rozdíl mezi dvěma na první pohled podobnými přístupy k životu renomovaný psycholog a rodinný terapeut Kevin Leman. Snaha být vždy perfektní je nejen frustrující, ale i nesmírně vyčerpávající. Jak udělat co nejlepší první dojem? Podívejte se na video:

Perfekcionismus je vyčerpávající Perfekcionismus je nesmírně vyčerpávající pro tělo i pro duši. Perfekcionistkám zní v mnoha obměnách neustále v uších: „Musím se víc snažit! Mohla bych to udělat lépe. Příště to dotáhnu k dokonalosti.“ A podobně. Vzhledem k tomu, že lze udělat lépe naprosto cokoliv, bude se taková žena podobat oslíkovi s mrkví připevněnou na ohlávce – stále se za ní bude hnát, ale nikdy ji nedožene. 6 věcí, kterými škodíme partnerskému vztahu: Víte, které to jsou? Soupeření, neústupnost, neustálé podezírání, ale třeba i měsíce a…

Jaké si to uděláte, takové to máte Jako partnerka bývá perfekcionistka neobyčejně štědrá – všechno dělá skvěle, doslova s nasazením života. Obvykle však zaberete veškerý prostor k dávání všem ostatním, partner pak často nemusí dávat do vztahu takřka nic a časem si na to i rád zvykne. Je to pohodlné, avšak z dlouhodobého pohledu pro vztah devastující. Nikdo z partnerů v takovém nepoměru dávání a braní nebude dlouhodobě šťastný. Navíc si všichni na perfektní servis rádi zvyknou, a tak bude obtížné tento model změnit. Ideálního partnera si vyčmuchejte. Libá vůně slibuje, že budete moct mít děti 1 Pokud si s partnerem voníte, máte pravděpodobně větší šanci na zdravé…

Z perfekcionistek bývají všichni „na prášky“ „Perfekcionistka je chycená do sítě vlastních vysokých očekávání. Protože tolik očekává od sebe sama, očekává stejně tak mnoho od ostatních, a výsledkem tedy je, že všichni včetně perfekcionistky začnou pomalu šílet,“ upozorňuje v jedné ze svých přednášek Kevin Leman. A má pravdu! Perfekcionistka chce mít všechno „tip-ťop“, chce se všem líbit a zavděčit, je však poněkud rozporuplné, že se jen těžko srovnává s tím, když se její blízcí nesnaží být také perfektní. Paradoxem ale je, že ani partnera, ani děti k mnoha činnostem nepustí – nedělají je totiž dle jejích představ. Kolem perfekcionistky bývá dusno, trávit čas v její blízkosti nebývá příjemné, všeho se vám sice dostává, ale s jakousi podmíněnou výčitkou. Vícegenerační soužití má řadu výhod. Toto získáte, když budete bydlet s rodiči 6 V souvislosti s vícegeneračním soužitím se mluví jen o nevýhodách, má…