Pěstujete partnerskou intimitu? Pokud ne, hrajete si s ohněm!

Máte pocit, že se vám ze vztahu něco podstatného vytratilo, a nedokážete to definovat? Možná se vytratila partnerská intimita… Jak o ni pečovat?

Intimita není jen sex Partnerská intimita či blízkost do značné míry určuje kvalitu vztahu. Partnerská intimita je pro dlouhodobý vztah nezbytná, avšak v žádném případě nejde pouze o sex! Ve vztahu má pak dvě základní roviny – fyzickou a duševní, jednoduše blízkost duší. Fyzická intimita však zahrnuje nejen sex, ale třeba i letmá pohlazení, podrbání na zádech, občasné chození ruku v ruce, políbení na rozloučenou a třeba i kontaktní péči v době nemoci. S blízkostí duševní je to složitější. Moc se o ní nemluví a velmi snadno ze vztahu nepozorovaně zmizí. V takovém případě mnohdy nedokážeme definovat, co přesně se vytratilo, co tak bytostně postrádáme a proč se druhému více a více vzdalujeme.

Rovnováha fyzické a duševní intimity je základ! Dlouhodobě zdravý a spokojený vztah se vyznačuje rovnováhou mezi fyzickou a duševní intimitou. Pokud ve vztahu jedna z těchto forem blízkosti uvadá, je opomíjena a zanedbávána, ocitá se partnerský vztah v dlouhodobě neudržitelné nerovnováze. A je-li něco v nerovnováze, je to pochopitelně náchylnější k jakékoliv kolizi. I proto je dobré partnerskou intimitu pěstovat. U fyzické to jde snadněji, neboť se jedná o věci reálné a hmatatelné, tedy uchopitelné. Jak ale pěstovat a podpořit blízkost psychickou a emoční?

Mluvit, mluvit – otevřeně mluvit! Upřímná komunikace a otevřenost jsou základem všech kvalitních vztahů – rodičovských, přátelských, pracovních i partnerských. Je nesmírně důležité s partnerem mluvit, vyslechnout ho, dávat mu prostor, zajímat se o to, co dělá i jak se cítí. Nesmírně důležité je být v komunikaci otevřená, ať už jde o jakékoliv téma. Vždyť vše lze říci kultivovaně, klidně a bez emocí. I přestože může být partner někdy vaší otevřeností zaskočený, anebo dokonce dotčený, je lepší toto riskovat než cokoliv opakovaně zametat pod koberec, to blízkosti neprospívá. „Smetí" pod kobercem totiž může narůst do velmi nepříjemných rozměrů a časem jako lavina vyhřeznout ven!

Čas je láska Pokud tvrdíte, že někoho milujete a záleží vám na něm, a přitom si na něj neuděláte čas, protože je vždy něco, co má přednost, popíráte sama sebe. Čas je láska. Komu věnujete čas, tomu dáváte v životě nejvíce. Dávejte čas partnerovi a rodině, je to to nejcennější, co můžete darovat. Každý, kdo prošel vztahem, kdy na něj partner neustále „neměl čas", by mohl dlouho vyprávět o tom, jak se cítil zbytečný, opomíjený, nemilovaný, nehodný zájmu a blízkosti. Ano, blízkosti!

Děkujte Poděkovat za všednodenní drobnosti od vodění dětí do školy po přimontování poličky nebo vyžehlení košile je důležité víc, než bychom si mohli myslet. „Děkuji" znamená i: „Vím, že jsi to pro mě udělal, vážím si toho a neberu to jako samozřejmost." Navíc pokud přirozeně děkujete druhému, absolutně to nemusíte učit své děti! Ony to totiž budou dělat zcela spontánně – děti se nejvíce učí příkladem a nápodobou, ne slovy.