Pět důvodů, proč je užitečné zůstat po ukončení vztahu chvíli single. V čem vám svoboda prospěje?

Jen málokdo není po rozchodu bolavý a rozbitý. Psychologové tuto bolest dokonce přirovnávají k bolesti, kterou přináší smrt nejbližších! Psycholog Jeroným Klimeš na základě profesních, ale i osobních zkušeností tvrdí, že partnerské rozchody mívají více traumatizující důsledky pro psychiku než onkologická onemocnění. Dopřejte si tedy po rozchodu „lázně“ – čas pro rekonvalescenci a zhojení ran. Do nového vztahu je lepší vykročit se zacelenými jizvami, a ne s krvácející ránou! Jizvy sice míváme už napořád, ale i ony mají svůj význam; mohou nám bezbolestně připomínat, čemu se v novém vztahu vyvarovat a co dělat jinak. Otevřené rány vám toto neposkytnou, vše přehluší bolest, která je ještě příliš velká.

Dýchejte chvíli absolutně volně

Mnoho čerstvě rozešlých popisuje, že přes všechnu emocionální bolest občas zažívají i veskrze příjemný pocit volného nádechu a výdechu. Samozřejmě že se to týká zejména rozchodů, kdy se bývalí partneři ve vztahu již oba dusili, ale z různých důvodů spolu i přes tento neblahý pocit zůstávali. Vychutnejte si, že se už nemusíte starat o to, co si o vás partner myslí, zda děláte to či ono v domácnosti dobře nebo špatně. Jednoduše si pokuste užít, že vám ze života vyprchal určitý typ stresu a tlaku, který s sebou život v partnerském vztahu zcela přirozeně přináší.