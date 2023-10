Pět důvodů, proč není dobré si začít vztah na pracovišti: Následky mohou být fatální

Pakliže jste se rozhodli okořenit si práci mileneckým poměrem s kolegou – společnými obědy, schůzkami v kuchyňce a třeba i v zastrčených chodbách, vzkazy v šanonech a dlouhými pohledy přes monitor – riskujete opravdu hodně, zvláště pak v menší firmě! Milenecký románek utajíte před kolegy jen těžko, když se provalí, zničíte si rodinu, kariéru i život. Jestliže vztah jednostranně ukončíte a váš milenec bude proti, může vám začít dělat problémy, ať už je šéfem anebo kolegou. Bohužel ani se „seriózními“ vztahy to nemusí být lepší…

Snad každému partnerskému vztahu prospívá, když se na sebe partneři mohou těšit, což ale samozřejmě vyžaduje i čas odloučení. Pokud jste s partnerem v užším kontaktu doma i v práci, a dokonce i na cestě do zaměstnání a zpět, hrozí, že bude „času spolu“ přespříliš. Problém může vyřešit přeřazení na jiné místo, změna kanceláře či pozice.

Váš partnerský vztah bude v práci věcí veřejnou. Každý kolega bude moci komentovat, že spolu dnes mluvíte nějak příkře, či naopak neobyčejně mile. A možná se i jiného kolegy zeptá, zda něco neví… Když si na partnerovo chování postěžujete ve slabé chvilce kolegyni, hrozí riziko, že se to partner dozví od jiného kolegy, ke kterému se to doneslo a podobně. V případě, že se ocitnete v partnerské krizi, anebo se dokonce rozejdete, bude váš vztah vděčným tématem hovoru pro celou firmu.

Rozpad vztahu

Pakliže by došlo k rozpadu vztahu nebo třeba „jen“ k dohodnuté odluce na nějaký čas, hrozí, že to do celého pracovního týmu, a tedy i mezi kolegy a kolegyně, vnese napětí a špatnou náladu. Pokud se partneři nerozešli v klidu a v dobrém, například kvůli nevěře a podobně, mohou být ve hře dokonce i msta a naschvály a rozdělení spolupracovníků na dva tábory.