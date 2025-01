Pět kroků k dokonalé koupelně

Obklady, osvětlení, ale i věšáky na ručníky či sprchové baterie. Každý z těchto doplňků osvěží image vaší koupelny. Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat, pokud chcete mít tu nejhezčí.

1. Vytvořte si plán

Zvažte své potřeby, představy i to, co byste chtěli v koupelně mít. Je tam místo pro sprchu i pro vanu? Upřednostňujete umyvadlo na podstavci, nebo umyvadlo, jež usadíte do skříňky, která vám nabídne i úložný prostor? Co takhle vyhřívaný žebřík na ručníky? Vytvořte si půdorys, který vám pomůže vizualizovat prostor a umístit to podstatné.

2. Ventilace

Pokud máte koupelnu bez oken, kam se nedostane čerstvý vzduch ani denní světlo, vlhkost z ní dostanete větráním. To pomůže zabránit plísním a umožní vaší koupelně vypadat déle jako nová. Vhodné jsou například tiché koupelnové ventilátory, ty jsou vybaveny senzorem vlhkosti a lze je snadno instalovat na strop i stěnu. Pomůžou tak se správným odvětráváním místnosti.

3. Obklady

Pokud jde o obklady, máte z čeho vybírat – žádané jsou pastelové odstíny. Co se týká umyvadlových baterií, sprchy, věšáků na ručníky nebo držáku na toaletní papír, ty vyniknou v chromu nebo mosazi. Dodají vaší koupelně dobře promyšlený vzhled. Při výběru přemýšlejte také o tom, kdo bude prostor používat nebo jak je budete udržovat uklizené.

4. Světla a světýlka

Praktické osvětlení je v koupelně klíčové, bodovky jsou vhodné pro relaxační atmosféru. Stropní svítidla jsou zase praktická, aby bylo v koupelně všude dobře vidět, nástěnná svítidla dodají koupelně styl. Skvěle vypadají visící světla nad úrovní zrcadla, nad koupelnovou skříňkou.

5. Dlaždice

Aktuálně jsou nejvíc trendy laminátové, keramické, porcelánové nebo vinylové. Voděodolný laminát je skvělá, cenově dostupná varianta. K dispozici je několik originálních designů, které vytvářejí image dřeva, břidlice nebo kamene a jsou nenáročné na údržbu. Luxusní vinylové dlaždice jsou odolné vůči vodě i teplu, takže jsou ideální. Na výběr je řada barevných vzorů. Porcelánové dlaždice jsou extrémně odolné, o něco více než keramické, a jsou vhodné pro velkou rodinnou koupelnu.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 12/22"

Text: Lucie Ulmanová