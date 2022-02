Petra se dlouho těšila na mateřství a na to, jak pak bude doma s miminkem. Kvůli tíživé finanční situaci však její roli musel zastoupit manžel. Karel namísto ní nastoupil na mateřskou a Petru to nesmírně trápí.

Těšila jsem se na mateřskou

Na společné dítě s Karlem jsem se moc těšila. Když jsem otěhotněla, byli jsme spolu čtyři roky. Báječně jsme si rozuměli, bydlení jsme měli zajištěné a oběma nám už život ve dvou nestačil. A tak jsme se brzy začali těšit na děťátko.

Jak se blížil termín porodu, bylo potřeba řešit praktické věci. Jméno, oblečení, vybavení a pokojíček. Na vše padla velká část našich úspor. Manžel pracuje jako skladník a já v nadnárodní firmě jako obchodní zástupkyně. Peníze jsme nikdy neřešili. Máme jeden společný účet, kam se posílají výplaty a odkud také čerpáme veškeré finance.

Vydělávám víc než manžel

I když mám o několik tisícovek vyšší plat, nikdy jsme neměli potřebu dohadovat se, kdo nosí do domácnosti více peněz. Vždy jsme se cítili jako rovnocenní partneři. Otázku peněz jsme začali řešit až s příchodem dítěte.

Najednou jsme museli začít počítat peníze. Máme úvěr na byt, nevyhnulo se nám zdražení energií a další člen rodiny bude znamenat více výdajů. Na vlastní kůži cítíme, že se nám tak nějak vše před očima zdražuje. Mám pocit, že za tisícovku už nekoupím to, co před rokem.

Museli jsme se rozhodnout, kdo z nás půjde na rodičovskou dovolenou. Vždy jsem brala jako samozřejmost, že to budu já. Vždyť jsem máma a tak to má být. O tom, že by doma zůstal manžel, jsem nikdy nepřemýšlela. Moc jsem se těšila na to, až budu s miminkem doma.

Muž šel na mateřskou

Dlouho jsme s Karlem o všem mluvili a počítali jsme naše výdaje. Probrali jsme to ze všech stran. I když jsem s tím nesouhlasila, museli jsme se rozhodnout. Karel nastoupil na rodičovskou a já jsem se po mateřské vrátila do práce. Už takto fungujeme skoro dva měsíce. A já mám stále pocit, že je to celé špatně.

S malou Lucinkou jsme si na sebe už zvykly. Byly jsme spolu celé dny a najednou mám fungovat bez ní. Kvůli odloučení jsem přišla o mléko a museli jsme zavést umělé. Jsem celá nesvá, že se o ni Karel stará více než já.

Otec doma s dítětem

Chápu, že je skvělé, že i otec může být na rodičovské dovolené. Bohužel jsou peníze pro rodinu důležité. Je mi to ale celé proti srsti. Vždy se těším z práce domů a nikde se nezdržuji. Začínám ale vidět, jak se Lucinka s Karlem sbližuje čím dál tím více. Vím, že je to dobře, ale já mám kvůli tomu stále silnější pocit, že jsem krkavčí matka.

Pro Karla je rodičovská dovolená milé zpestření života. Samozřejmě mi přiznal, že první dny s Lucinkou pro něj byly náročné. Nyní už si ale našli své tempo a jsou sehraní. Lucinka si jej u některých činností začíná vyžadovat. Třeba večerní usínání je jenom s tatínkem. Moc si Karla vážím za to, jak hrdinně se této role zhostil. Je to perfektní chlap do života. Jsem ze všeho ale smutná.

Mateřství je úplně jiné, než jsem si to vždy představovala. Jsem ráda, že můžeme rodičovskou pro otce využít a je pro nás řešením naší tíživé situace. Trápí mě však to, že neuvidím Lucinku poprvé plazit se, stoupat a říkat první slůvka. Nejsem to já, kdo ji učí novým chutím a dovednostem. Je to Karel na otcovské rodičovské a já jsem nyní živitelem rodiny.