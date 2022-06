PETRA (40): Kvůli studiu v cizině jsme se rozešli. Nakonec jsme to překonali

Lidé, kteří se rozhodnou pro vztah na dálku, často slýchají, že jim nevydrží. Setkávat se jen jednou za několik týdnů nebo měsíců je náročné. Existují dvojice, kterým to klape a které prožívají plnohodnotný vztah, zatímco jiným to nevyšlo. A pak jsou ti, kteří překonali všechny překážky a osud je svedl znovu dohromady.

Po dvou letech vztahu s Radkem jsem dostala příležitost studovat v zahraničí a následně tam také pracovat. Dohromady jsem měla být mimo domov rok. Byl to můj sen, na který jsem dlouho čekala. Navíc mě lákalo cestování a poznávání cizí země.

Radek byl v tomhle ale přesný opak. Nechtěl nic měnit a už vůbec ne svou práci, kterou měl rád. Pochopila jsem to, a proto jsme oba souhlasili se vztahem na dálku.

Jenže přítel vůbec neuměl být sám. Neustále mi psal a volal, a když jsem nereagovala, protože jsem zrovna byla ve škole nebo na schůzce, tak se hned naštval. Nakonec jsme se dohodli na konkrétním čase ve večerních hodinách a denně takto komunikovali přes Skype.

Poprvé za mnou Radek pak přijel na týden až po třech měsících. Bylo to fajn, i když loučení pak bolelo o to víc. Doufala jsem, že první cestou se to prolomí a Radek za mnou bude jezdit častěji, ale nestalo se. Sice jsem mu chyběla, ale nepřemohl svou lenost a nechuť k cestování, aby mě viděl.

Mrzelo mě to, ale nechtěla jsem na něj tlačit a doufala jsem, že mým návratem se vše vrátí do starých kolejí. Každý vztah má přece krize, jde jen o to, jak je silný a jestli je zvládne překonat. A já jsem nám pořád slepě věřila.

Zbývalo už jen půl roku do mého návratu, když se Radek začal chovat nějak jinak. Už tolik nekomunikoval a naše hovory po Skypu hodně řídly. Moje podezření se nakonec potvrdilo a Radek přiznal, že mě při slabé chvilce podvedl.

Byla jsem naprosto zdrcená a naštvaná na to, že zatímco já jsem mu věrná a čekám na něj, on si užívá s jinou ženou. Rozešli jsme se.

Když jsem pak přijela domů, tak jsme se ale zase začali vídat jako přátelé. Dokázala jsem mu jeho úlet odpustit a zase jsme to dali dohromady. Oba jsme si všechno vyříkali a nakonec to náš vztah ještě posílilo. Teď už spolu šťastně žijeme několik let a před rokem se nám narodila dcera.