Když Petra otěhotněla a nevěděla, kdo je otcem jejího dítěte, ptala se sama sebe poprvé, jak dlouho vydrží mít milenecký vztah. Manžela Dana vždy milovala, ale milence Ivana se vzdát nechtěla. Teď, když její syn roste, začíná jí vše znovu vrtat hlavou a neví, co má dál dělat.

Už devět let mám tajného milence. Je to vztah, který začal v práci. Ještě před tím, než jsem otěhotněla a narodil se mi syn Matyášek. Mnozí mě za můj příběh odsoudí a asi se jim ani nedivím. Poslední dobou mám totiž pocit, že jsem ten nejhorší člověk na světě, co umí druhým jenom lhát a ubližovat.

Práce vedoucí ekonomky, kterou jsem si lehce po třicítce našla, byla moje první pořádná. Měla jsem odpovědnost za celé oddělení, kde jsem pod sebou měla šest lidí. Právě mezi nimi byl můj milenec Ivan, se kterým se stále tajně scházím.

Hned jak jsme se poznali, našli jsme v sobě zalíbení a brzy se z nás stali milenci. Nastavili jsme si pravidla, jak bude náš milenecký vztah fungovat, a všechno klapalo. Já i Ivan jsme měli svého stálého partnera, se kterým jsme chtěli být. Vztah mezi námi byl na čistě milenecké úrovni. Šlo jen o sex.

Můj manžel Dan začal brzy toužit po dítěti. I já jsem vlastně chtěla mít doma malého prcka, a tak jsme se začali snažit. Paralelně jsem v tu dobu spala s manželem Danem a milencem Ivanem. S oběma to vždy byl nechráněný styk.

Po třech měsících jsem otěhotněla. Kvůli všem okolnostem jsem si nemohla být ale jistá tím, kdo je vlastně otec Matyáška. Nikdo po otcovství nepátral, tak já jsem jej taky neřešila. V tu dobu jsem začala poprvé přemýšlet o tom, jak dlouho mi s Ivanem vydrží náš milenecký vztah. Může ustát moje těhotenství? Dan byl šťastný, že čekáme chlapečka, a celé těhotenství mě moc podporoval. Ivan to naštěstí bral jako fakt, který nám ze začátku naše milostné hrátky narušil jen minimálně.

Měsíc před porodem a asi další čtyři měsíce po porodu jsme se s Ivanem nevídali. Na sex jsem neměla ani pomyšlení. Ivan všechno chápal, stejně jako Dan. V tuto dobu jsem ale zase musela přemýšlet o tom, jestli tohle s Ivanem ustojíme. Jak dlouho na mě bude čekat? Co ke mně cítí? Jsem ještě jeho milenka? Milenka s malým miminkem?

Když bylo Matyáškovi téměř půl roku, začala jsem z domu pár hodin denně pracovat. Vytrhlo mě to z mateřství a vrátilo mě to do normálního světa. Navíc jsem měla důvod, proč se s Ivanem zase začít vídat a vše se vrátilo do starých kolejí. Teď jsme milenci už dalších sedm let, náš milenecký vztah nám prostě funguje.

Samozřejmě mě napadlo, jestli bych kvůli Matyáškovi neměla svůj vztah s Ivanem ukončit. Ale bylo by ukončení vztahu s milencem k něčemu? Takto jsem byla šťastná a spokojená. Jenže čím je Matyášek větší, tím více přemýšlím o tom, co jsem to za člověka. Vždyť ani nevím, kdo je Matyáškův otec. A jak k tomu jednou přijde sám Matyášek? Co když se to někdy provalí? Co si o mě bude myslet? Začala jsem uvažovat o testu otcovství, ale také o ukončení vztahu s mým milencem. Rozhodla jsem se pro obojí.

Když jsem to Ivanovi řekla, byla jsem v šoku, jaké city ke mně chová. Řekl mi, že mě miluje a nechce o mě přijít. Že jeho zamilovanost trvá už dlouho. Nemyslela bych si, že se někdy může šťastně ženatý muž zamilovat do své milenky. Nikdy jsem nechtěla, aby se Ivan rozvedl. A už vůbec nikdy nebylo mým cílem vyhrát nad jeho manželkou.

Pro mě byl vždy milenecký vztah s Ivanem jenom o sexu, nikdy ne o emocích a lásce. Miluji svého manžela a syna. Pokud by ale test otcovství ukázal, že je Matyáškův otec Ivan, vůbec nevím, co bych dělala. Tak teď sedím doma na pohovce a přemýšlím, co bude dál. Čekám na výsledky testu a snažím se najít tu nejlepší cestu, jak ze všeho ven.